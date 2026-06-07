Přežil ruské zajetí, pak byl v odboji. Generála Aloise Machačíka nakonec připravili o život nacisté

Narodil se v obci Loukov v dnešním okrese Kroměříž. Po absolvování Reálného gymnázia ve Valašském Meziříčí odjel do Prahy, kde na místní Karlo-Ferdinandově univerzitě studoval práva.
Ty však kvůli vypuknuvší první světové válce nestihl dokončit. Místo toho již v prvních dnech mobilizace narukoval v hodnosti praporčíka k c. a k. pevnostnímu dělostřeleckému pluku č. 3 do pevnosti Přemyšl, kde sloužil jako velitel dělostřelecké čety. Již v listopadu 1914 však byla pevnost neprodyšně obležena ruským vojskem a přes zoufalé rakousko-uherské pokusy o její vyproštění se po 133 dnech musela v březnu 1915 vzdát.
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V ruském zajetí se tak ocitlo 9 generálů, zhruba 2 500 důstojníků a přibližně 110 000–117 000 vojáků. Jedním z nich byl i Alois Machačík, jenž byl následně držen v zajateckých táborech v Astrachani a Carycinu (nyní Volgograd). K československému vojsku se přihlásil v červnu 1916.
Srbským i francouzský legionářem
Kvůli častým průtahům a překážkám, jež v této době kladly ruské úřady zájemcům při vstupu do čs. legií, se však nakonec rozhodl nečekat a stejně jako mnoho jiných českých zajatců vstoupil raději do srbského dobrovolnického vojska, jež se v té době tvořilo v Oděse.
Zde nejprve působil v náhradním praporu, následně se stal velitelem čety 8. a později 2. srbského dobrovolnického pluku. S ním se z ruského bojiště krkolomnou cestou přes Archangelsk, Velkou Británii, Francii a Itálii přesunul na Balkán, kde až do ledna 1918 bojoval na Soluňské frontě.
Poté mu bylo dovoleno vstoupit do nově se formujících pluků čs. legií ve Francii, kam přibyl v březnu 1918. Nejprve sloužil v hodnosti poručíka u 21. čs. střeleckého pluku, později po vzniku 22. čs. střeleckého pluku v Jarnacu byl převelen tam a až do počátku listopadu 1918 zde působil jako velitel 7. roty. S ní se zapojil i do bojů u Vouziers. Ještě v listopadu 1918 byl povýšen na majora.
Alois Machačík se do vlasti vrátil v lednu 1919 jako velitel I. praporu 23. čs. střeleckého pluku, s nímž byl v nové republice zanedlouho nasazen při obsazování Slovenska a Podkarpatské Rusi. Zde se také zúčastnil války s Maďarskou republikou rad o Slovensko na jaře a v létě 1919. V armádě se rozhodl zůstat i po skončení bojů. Od pěchoty však přešel zpět k dělostřelectvu a mezi lety 1921–1923 absolvoval studium ve Francii na Vojenské dělostřelecké škole a Středisku pro studium taktiky dělostřelectva.
Zatčen gestapem a pak popraven
Poté sloužil v různých funkcích v dělostřeleckém vojsku, např. mezi lety 1929–1931 velel Dělostřeleckému učilišti v Olomouci. Zároveň stoupal v žebříčku hodností a již v únoru 1933 byl povýšen do hodnosti brigádního generála. V říjnu 1935 se stal velitelem dělostřelectva pražského I. sboru. Krize a následná mobilizace na podzim 1938 jej zastihly jako velitele 13. divize. V této funkci zůstal až do nacistické okupace v březnu 1939 a následném rozpuštění československé armády.
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Poté byl převeden pod Ministerstvo financí, záhy se však zapojil do odbojového hnutí v rámci vojenské ilegální organizace Obrana národa. Zde se podílel např. na ukrývání zbraní a organizování útěků čs. důstojníků do zahraničí. V lednu 1942 však byl zatčen gestapem a vězněn v Praze, Budyšíně a poté v berlínské věznici Alt Moabit. V březnu 1943 byl Lidovým soudem v Berlíně odsouzen k trestu smrti, jenž byl vykonán ve věznici v Berlíně-Plötzensee 1. června 1943.