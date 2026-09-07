Některé tipy těchto novin jsou prakticky kanonické: dílo hudebního skladatele Aarona Coplanda, básně Walta Whitmana nebo zlaté olympijské americké hokejové týmy. Jiné tipy jsou už víc překvapující: tekuté raketové palivo, demoliční derby či píseň Trump Trump Baby, což má být hymna rapera, který si říká starosta MAGAville.
„Ta písnička není dobrá, ale úspěch může mít jen v současné verzi Ameriky, kterou máme,“ píší New York Times. „Amerika není jen to, na co se díváme a co posloucháme. Je to i to, od čeho odvracíme zrak.“
Co se umění týče, New York Times tak trochu sebekriticky přiznávají, že nejameričtějším uměleckým dílem je ve skutečnosti francouzská socha Svobody.
Deník dál vyjmenovává, co jeho redaktoři považují za typické pro současnou Ameriku: filmové horory, oblečení na cvičení, Amazon Prime („Je založen na fundamentálně americkém předpokladu, že lidé chtějí věci rychle, levně a pořád.“) nebo bonbony M&M. A co se umění týče, New York Times tak trochu sebekriticky přiznávají, že tím nejameričtějším uměleckým dílem je ve skutečnosti francouzská socha Svobody.
My si v Evropě možná pořád představujeme, že typická Amerika je baseball, pick-upy, barbecue, spousta ledu v nápojích, burgery, country hudba a Hollywood, ale časy se mění. Co si pod úslovím „typická Amerika“ představíte vy?
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Jestli něco typicky americké není, jsou to deportace přistěhovalců. V zemi založené na přistěhovalectví často bezdůvodné řádění agentů ICE, kteří ze země vyhošťují hlava nehlava, dodnes vyvolává otevřený odpor. Zvlášť když se někteří z agentů často chovají jako zvířata.
Teď ovšem došlo na britského občana Mila Yiannopoulose, který byl ze Spojených států také vyhoštěn. Což je zábavné, protože právě Yiannopoulos patří k hvězdám influencerské scény MAGA, hlasitě se zasazoval o beztrestnost agentů ICE a požadoval víc jejich tvrdších zásahů. Prostě další takový ukřičený fanatik, jako byl Charlie Kirk.
„Pokud jste o Yiannopoulosovi nikdy neslyšeli, závidím vám,“ píše Jim Geraghty z deníku The Washington Post. „Yiannopoulos je jedním z nejhlasitějších a nejodpornějších zastánců Trumpovy imigrační politiky. Jeho deportace jako nelegálního imigranta je taková ironie, že by se měla vykládat jen s přiloženým varováním ministra zdravotnictví před udušením smíchem.“
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Yiannopoulosova deportace scénu MAGA docela zaskočila. „Milo je duší nejlepší Američan ze všech. Doufám, že toto nedorozumění bude napraveno!“ cituje deník například Mikea Cernoviche, což je další obskurní figura americké pravicové scény: antifeministický aktivista za práva mužů, konspirační teoretik a politický extremista.
K tomu Washington Post škodolibě dodává, že Cernovich si to asi neuvědomuje, ale zastáváním se Yiannopoulose papouškuje fanatiky MAGA tolik nenáviděného Baracka Obamu, který takto hájil imigranty, již do USA vstoupili jako děti: „Byli to Američané srdcem, myslí, prostě ve všech ohledech. Kromě jediného: nebyli jimi na papíře.“
A autor článek uzavírá slovy: „Sbohem, Milo Yiannopoulosi. Tvým pravicovým přátelům budeš chybět. Mně ne.“
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Naopak jestli něco za typicky americké považujeme, jsou to roztleskávačky. V Evropě tuto estetickou část sportovních utkání přehlížíme, ale ve Spojených státech krásné dívky, které se svými tanečními sestavami snaží dostat publikum do bojové nálady, nesmějí chybět na žádném zápase prakticky jakéhokoli sportu.
A server Fox News se podíval na to, na kolik si taková roztleskávačka přijde finančně. Zaměřil se na cheerleaders z týmu Národní fotbalové ligy (ano, to je ten sport, který vážně není jako evropský fotbal) Dallas Cowboys. A zjištění to jsou rozhodně zajímavá.
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Přesná čísla sice nejsou veřejně známá, ale odborníci odhadují, že si ostřílené roztleskávačky mohou vydělat až 75 000 dolarů za sezonu. To je v přepočtu asi 1 565 000 korun. Abyste si tolik peněz vydělali za rok u nás, museli byste měsíčně dostávat výplatu ve výši přibližně 130 tisíc korun. K tomu si připočtěte, že každou z těchto dívek na sociálních sítích sledují stovky tisíc lidí, což přináší další lukrativní, influencerské výdělky. Až se jednomu chce připomenout slova dávno zapomenutého klasika: „Nechci se vás dotknout, ale kdo z vás to má?“
Nechcete se vydat za prací do Dallasu?