Palestinský stát oslabí Írán, prospěl by i Evropě, říká bývalý šéf tajné služby Šin bet

Ami Ajalon, izraelský generál ve výslužbě. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Břetislav Tureček
Rozhovor   9:00
Vedl námořnictvo i tajnou službu, teď kritizuje premiéra Benjamina Netanjahua. Izraelský expolitik Ami Ajalon má v rozhovoru pro Lidovky.cz jasno: žádná smířlivost k Hamásu, ale jednání s Palestinci o dvojstátním řešení pomůže všem.

Lidovky.cz: Rozhovor vedeme téměř dva roky po bezprecedentním masakru, který 7. října 2023 spáchali palestinští teroristé v jižním Izraeli. Už se ví, jaká byla jejich motivace?
Tehdy jsme to nevěděli, dnes už máme na základě shromážděných informací docela jasno. Teroristé měli vizi rozložení, zničení Izraele. Vypadá to bláznivě, Hamás je poměrně malá teroristická organizace. Jenže pracuje s jistým konceptem radikálního islámu, v němž se neměří racionálně, tak jako v našem uvažování. Racionalita je koncept, v němž poměřujete, co získáte, s velikostí ztrát. Kdežto v jejich pojetí, pokud se třeba chtějí přiblížit bohu, naplnit nějakou ideologickou vizi, tak ani ztráta tisíců lidských životů není nepřijatelnou cenou.

Nezvítězíme, pokud vedle válečné roviny nevyhrajeme i v rovině ideologie. Toho nelze dosáhnout vojensky. Naopak, čím brutálněji válčíte, tím horší výsledek získáte.

Takže vůdce Hamásu Jahjá Sinvár z našeho pohledu nebyl racionální. Byl ale velmi charismatický a dosáhl velkého úspěchu při naplňování nějaké vize. Hamás na plánu Hradby Jericha pracoval několik let, dlouho nacvičovali realizaci, dokonce o něm veřejně mluvili. Ale my to hodnotili svými racionálními měřítky. Říkali jsme si: To je nesmysl, toho přece nemohou dosáhnout, Izrael neobsadí, možná chtějí nasbírat nějaké body u radikálně orientované palestinské veřejnosti a podobně.

Lidovky.cz: A načasování útoku?
Plán Hradby Jericha byl spuštěn v době, kdy existovaly tzv. Abrahámovské dohody mezi Izraelem a několika arabskými státy. Zdálo se, že se k nim připojí i vlivná Saúdská Arábie a že uzavře mír s Izraelem. Sinvár se obával, že tím zradí Palestince a palestinská karta by byla navždy historií. Proto Hamás udeřil v danou chvíli.

