Svatořečení zlořečeného Babiše. Populistická politika z něj může udělat penzijního hrdinu

Petr Kamberský
Doporučujeme   18:00
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Populistická politika může z Andreje Babiše udělat absurdního penzijního hrdinu. | foto: Lela Geislerová

Andrej Babiš velmi nezodpovědně odmítá prodlužovat penzijní věk a slibuje vysoké valorizace, kvůli čemuž budou státní penze pokračovat v propadu do mnohasetmiliardových schodků. Zároveň se však odhodlal k zásadní reformě privátního spoření, která by mohla a měla průšvih státních penzí kompenzovat.

Můžeme si za to tak trochu všichni. Respektive můžou za to devadesátky, laxní právní rámec privatizace i následné krachy bank, kampeliček a tunelování privatizačních fondů. Výsledkem je rozbité penzijní spoření.

Vláda mlčky přiznává, že státní důchod nezaručí budoucím penzistům životní úroveň, jako mají ti dnešní. Ale skoro každý se bude moci opřít nejen o svůj vlastní, kapitálový důchod.

Penzijko z pohledu klientů fakticky nefunguje. Takřka nikomu nepřináší na stará kolena smysluplnou rentu. Na začátku jara jsme zde popsali, jak hanebně nízké výnosy má pro střadatele/investory český třetí důchodový pilíř a jak zásadní podíl mají na tomto neúspěchu vysoké poplatky, které si berou penzijní společnosti.

Dnes se naopak podíváme na to, jak velký podíl na celkovém neúspěchu penzijka máme my, klienti. A co bychom mohli udělat pro to, abychom na stáří dostávali ke státnímu důchodu i nějaký vlastní, kapitálový důchod. Takový, jaký by nám zvedl životní standard a zrušil naši naprostou odkázanost na výši státní penze.

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