Sice mi přijde, že už jsou tu dost dlouho na to, aby si na ně šlo zvyknout, ale spousta lidí se na ně pořád moc netváří. Tak jsem si řekla, že se pokusím nabídnout pohled na to, proč je lidé používají. Jednoduše řečeno, důvod spočívá prostě v tom, že se jim hodí jejich význam a že je nejspíš slyšeli někoho použít. Takže je to stejné jako s jakýmkoli jiným slovem.
No dobře, napíšu k tomu i víc. Třeba takhle sloupek. Ale vězte, že jestli vám moje zdejší vysvětlení stačit nebude, potenciálně existují ještě další. A taky vězte, že pořád platí, že se tyhle záležitosti netýkají jenom anglicismů.
Jako nejjednodušší odůvodnění pro jejich použití je hodící se význam a dřívější setkání s nimi. Což spolu částečně souvisí, ač se to na první pohled tak nemusí jevit. Ten, koho si představíme, že takové slovo použije, je tak trochu součástí významu toho slova.
Studie zjistila, že děti ve školce se při používání spisovnějšího jazyka přizpůsobují pečovateli či pečovatelce, se kterými zrovna mluvily.
Se slovem si kromě představy nějaké věci obvykle spojujeme i to, jestli je pozitivní, nebo negativní, kde ho tak asi můžeme použít nebo právě kdo by ho asi tak nejspíš řekl. Takže když člověk sahá po anglicismu, znamená to, že se dost možná obklopuje lidmi (nebo texty od lidí), kteří anglicismy používají, a také že se sám cítí být takovým člověkem, jako jsou oni.
Nakolik se člověk ostatním jazykově přiblíží, nesouvisí jenom s množstvím času, který s nimi tráví. Rozhodující je, nakolik je mezi ně integrovaný, tedy jestli se s nimi jen nevídá, ale zda mezi ně opravdu patří – jestli s nimi má společné zájmy a aktivity, jestli zná víc členů společenství a tak podobně. Teprve to má výraznější vliv na to, jestli se jim jazykově přizpůsobí. Na tohle téma existuje slušné množství studií. Pro představu, jak to může vypadat, se hodí třeba studie A. Nardy, která zkoumala školkové děti. Na začátku školního roku závisela volba jazykových variant na tom, s kým se dítě nejvíc kamarádilo, na konci už mluvila celá třída podobně.
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Proč si pořád namlouváme, že nám ve světě bude stačit jenom angličtina?
Kromě lidí má ale samozřejmě stále vliv i situace. J. Smith zase při pozorování ve školce zjistila, že děti i pečovatelé používají spisovnější jazyk při učení nebo napomínání a méně spisovný při volné hře. Zároveň se děti ve spisovnosti přizpůsobovaly pečovateli či pečovatelce, se kterými zrovna mluvily.
Celkově celá ta záležitost s anglicismy a volbou jazykových prostředků funguje v něčem podobně jako oblečení. I oblečení měníme podle situace. I podle oblečení můžeme odhadnout, odkud člověk pochází, do jakých skupin patří nebo o co se zajímá. Snad ty odhady děláme s vědomím, že to neplatí stoprocentně. A snad i víme, že nám to zároveň nic neříká o tom, jak je jeho nositel dobrý v matematice, co ví z historie nebo jak zpívá. Jen nevím, jestli víme, že i tohle mají oblečení s jazykem podobné.
Autorka je bohemistka