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Proč si pořád namlouváme, že nám ve světě bude stačit jenom angličtina?

Glosa   16:30
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Podle ministra školství bude druhý cizí jazyk pro druhý stupeň základních škol nadále nepovinný. Prý stačí angličtina, „jejíž výuka bude přísnější“.

Chápu, že každý není na jazyky, i to, že angličtina je pěkný jazyk a dostatečně funguje i v mezinárodní komunikaci. Učme se jej. Mějme však v patrnosti, že jeho výsadní role nemusí trvat navždy – neexistuje žádný „konec dějin“, jak se nám právě z anglofonního světa snažili namluvit. Ani žádný jazyk nezůstal světovým navěky.

Angličtina navíc není neutrální: těžko přehlédnout, že od 18. století ovládají svět velmoci mluvící jím jako svou mateřštinou. Také proto se stala světovou. Angličtina tak logicky řídí i směr geopolitického diskurzu – a samozřejmě prim v něm hrají ti, kdo ji umějí nejlépe, tj. rodilí mluvčí. Monopol na jazyk vede k monopolizaci interpretací.

My sami žijeme do značné míry z pouhých překladů: naše média čerpají především z anglofonních zdrojů, většina knih se překládá z angličtiny. Tento monopol vedl ke zkreslení obrazu světa. Například vietnamský spisovatel Nguyen Viet Thanh popsal, jak Američané díky své mediální převaze vnutili některým Vietnamcům interpretaci války ve Vietnamu, jež je v rozporu s vietnamskou zkušeností i výsledkem konfliktu.

V mnoha zemích světa se jako povinný jazyk zavádí čínština, v Indii se prosazuje hindština. A my na Univerzitě Karlově hubíme vynikající obor indologie.

I anglosaské geopolitické sebevědomí souvisí s nadvládou jejich jazyka. Odvykli si naslouchat jiným. Pocit, že se nikomu nikdy nemusíte přizpůsobovat, vede k aroganci. Není divu, že USA si zvykly řešit to, co se jim nelíbí, stále víc silou než snahou o dohodu, natož pochopení druhého. Z pohledu nadřazeného věří, že pro své zájmy mají právo i na násilí – a ze stejného důvodu nepřiznávají jiným právo na obranu. Ba vede to k cenzuře a zákazům poslouchat stanoviska druhé strany: jaká oficiální hysterie se strhla, když se Tucker Carlson opovážil udělat rozhovor s ruským prezidentem?

Západní svět, který tento pohled přijímá, tím rozhodně nedává najevo, že by sám byl dobrý – před většinou světa vypadá spíš jako nabubřelý hlupák, jenž zapomněl na diplomacii. Bereme-li anglofonní média jako bernou minci a většinu interpretací z něj přejímáme, připravujeme se o plastičtější pohled na svět. A chtíce nechtíce se sami stáváme propagandisty.

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Svět, kde si vystačíte s angličtinou, vede k paradoxu: kdo mluví mateřštinou, je vždy v silovější pozici – byť by ten druhý byl ve své vlastní zemi. Už v době studené války se údajně američtí agenti na rozdíl od sovětských často ani neučili jazyky, aby pronikli do terénu. Spoléhali na místní donašeče, ne na vlastní přizpůsobivost.

Ani s naším zúženým pohledem však už nelze přehlédnout, že v mnoha zemích světa se dnes jako druhý povinný jazyk zavádí čínština (od Blízkého východu po Dálnou Asii) nebo že v Módího Indii se hindština prosazuje jako hlavní mezietnický jazyk místo angličtiny. A my posilujeme monopol jediného jazyka na základkách a na Univerzitě Karlově se hubí vynikající obor indologie. Plaveme s čím dál větší vervou, aniž jsme si všimli, že proud se otočil proti nám.

Autor je překladatel

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