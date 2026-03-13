Nekupujte si ženy, ale knihy. Jak feministické psaní naznačuje slepé literární uličky

Pojďme se chvíli bavit o sexu. Anebo raději o víře v Boha? Možná to vyjde nastejno. V novém románu Anny Beaty Háblové Víry můžeme číst i tento rozhovor dvou prostitutek: „,Nepřijde ti divný, že sex milujou úplně všichni, teda skoro všichni? A že všichni ho dělaj, že jsme se z něj narodili, ale jakmile se to dělá za peníze, tak to všichni zavrhujou. A víš, čím to je?’ nakloní se Samanta k Ester a velká prsa se jí zhoupnou. ,Čím?’ ,To je od tý doby, co se k moci dostala církev. A patriarchát. Církvi se nehodilo, aby ženy měly nad chlapama takovou moc. Aby je mohly svou sexuální energií ovládat. Protože církev a chlapi chtěli ovládat lidstvo. A tak začal hon na čarodějnice. Na moc pěkný ženský plný sexuální energie. A není to tak dávno, co v Irsku ještě byly ty… Magdaleniny prádelny.’“
Fakt, že o prostitutkách píšou ženy, neznamená, že dokážou překonat Maupassantovu Kuličku. Zvlášť když je dočasně zneužívají stejně bezcitně jako jejich zákazníci.
Z tohoto citátu můžeme vyčíst leccos. Někdo v něm hned uvidí, že román Víry je nedůvěryhodný, neboť takhle se přece spolu dvě „šlápoty“ u hraničního přechodu jistě nebaví. Anebo v něm můžeme zahlédnout snahu ukázat, že tyto ženy byly předtím kýmsi jiným, měly normální život, jenž se bolestnými shodami okolností sesunul do současného stavu. Ne nadarmo se novinka Anny Beaty Háblové jmenuje Víry. Protože Ester byla původně vychována bohabojně.
To nyní již přemýšlí pokrokově: „Kdo vlastně vymyslel takovou blbost, jako je celibát? Takovou nestydatost, která je proti přírodě? Aby mohli kněží být víc svatí než ostatní? Aby mohli muži být ještě pyšnější, než jsou? Aby se mohli povyšovat? Aby církev nepřišla o majetky tím, že by musela živit kněžské potomky? Takovýhle věci by se neměly podporovat, ani ve jménu Boha. Tohle Ester nikdy nepochopí. Jak může někdo po někom chtít, aby se zbavil přirozenosti, se kterou se narodil?“
V souvislosti s prostitucí se nabízejí základní otázky, jež není snadné zodpovědět: Používají zde muži nebohé ženy? Anebo zde ženy využívají toho, že jsou chlapi taková směšně nadržená prasata?
Co doma nemůžou
Nedobrovolná prostitutka Ester z románu Víry má sestřičky, a tak se nabízí prozkoumat, k čemu jsou tyto postavy nyní v české literatuře. Loni vydala román Co já? Co ty? Miřenka Čechová. I v něm je ústřední postavou prostitutka mající kořeny v Sudetech, konkrétně v Ašském výběžku. V dětství byla sexuálně zneužita tím, kdo se vydával v dětském domově za jejího učitele. Nakonec se stane luxusní prostitutkou v Praze a chce se po letech, poté co nabyla sebevědomí a odstup, onomu hajzlovi pomstít.
Ester pro změnu šlape na rakouském okraji Sudet, blízko hraničního přechodu Hatě. Je samoživitelkou, má synka a potřebuje vydělávat. Ale aby toho nebylo málo, je tu dále motiv, kdy se zoufalá žena zamiluje po internetu do muže, jenž se pochopitelně dostane do údajných dočasných finančních problémů, kvůli nimž nemůže za milovanou ženou přijet, a tak si jeho naivní milenka na dálkové ovládání běží půjčit do banky, aby mu mohla pomoct. Čímž to, jak víme, končívá. Respektive tím začíná pro Ester kapitola zadlužené prostitutky na hranici mezi Evropou A a Evropou B: „Když už cizinci jezdí za hranice do Česka, je to většinou proto, že si chtějí vyzkoušet něco, co doma nemůžou. Bývají ještě víc násilničtí nebo úchylní, někteří tady hledají nedospělé holky nebo kluky.“
Prostě jako švec v Pyšné princezně si běhal za hranice pro trochu toho svobodného skotačení, tak si obyvatelé vyspělé Evropy jezdí vyhodit z kopýtka do bývalé ruské gubernie.
Z dalších notně ošoupaných motivů zmiňme, že autorka do příběhu Ester zapracovala ve finále též moment, kdy se prostitutka připlete k ekologickému protestu, je zraněna a stane se mediálním zmatením klimaaktivistkou. Klopotností to připomíná velmi nepovedený seriál Petra Zelenky s názvem Limity, který nedávno běžel na České televizi a v němž hrál hlavní roli Aleš Háma. A na dovršení se Ester rovněž jeden zákazník bůhvíproč přizná k tomu, že doma zneužívá nezletilou dceru…
Nyní již máme dostatek indicií k tomu, abychom nahlédli, jaká je to chuděra potácející se v patriarchálním světě. I když Ester přece říkala: Jak může někdo po někom chtít, aby se zbavil přirozenosti, se kterou se narodil? Navíc jasně vidíme, že neplatí přímá úměrnost: čím více navršených křivd, tím větší umění.
Hlavně neriskovat, pěkně na jistotu
Stačilo dvacet let a cítíme velký posun ve vnímání toho, co je literatura a k čemu má sloužit. Když si dnes přečteme Umělohmotný třípokoj (2006) Petry Hůlové, jde taktéž o vyprávění prostitutky, ale prim zde hraje vynalézavý, komický jazyk a v porovnání se současností tu naprosto křičí ticho v tom směru, že román se nesnaží být žádným beranidlem: nikdo nikoho z ničeho neobviňuje a nezahání do kouta, aby tím získal body v extralize obětí.
Zato loňský román Miřenky Čechové Co já? Co ty? v tomto směru už vydatně tlačí na pilu, přičemž používá ohmatané způsoby. Nic originálního ani nic odvážného nenabízí, všechno je v něm naprosto bezpečné, jelikož jde o dnes do nebe vynášený mainstream vydávaný za partyzánskou činnost. Avšak tomu může věřit jen naprosto dezorientovaný naivka. Víry Anny Beaty Háblové jsou však nyní jazykově ještě ledabylejší a plošší. Jako by se spisovatelka – stejně jako u předchozího románu Směna – vyčerpala vymýšlením dvojznačného názvu.
Překvapí už to, že si Anna Beata Háblová (1983), jež je v medailonu představena též jako architektka a vizuální umělkyně, nechala na obálku dát tak laciný výtvarný prvek, který vypadá jako z nějakého nízkonákladového humoristického časopisu. Ovšem stejně řídce je vlastně načrtnut příběh Ester. Romanopiskyně nasadí a jede, přičemž použije všechno, co jí přijde na mysl a nějak se hodí, jak ukazuje úvodní citát ohledně Magdaleniných prádelen. Jako by se bála zastavit a podívat se na příběh i jinak, z odlišného úhlu, třeba očima dalších postav. Jako by byla zaslepena a zaměstnána touhou ukázat, že žena je zkrátka chuděra a že za to nemůže ona, nýbrž někdo jiný, respektive všichni ostatní.
Romány tohoto typu, ty, které nám chtějí vnuknout svou pravdu, bezpečně poznáme už podle jejich ustrojení. Jsou totiž neustále stejně podvyživené. Zaprvé jsou konjunkturální: autor či autorka vědí, že reprezentují názor, jenž je zrovna v pořádku – a je jedno, zda jde o „komunismus je náš zítřek“, či o „ženy jsou oběti“ –, a tak si jdou pro jistotu. Nic neriskují, jsou konformní, přitom chtějí být vnímáni jako umělci, a nevidí, že to nejde dohromady. Zadruhé se většinou jedná o uzoučké, návodné příběhy, jak je to správně, případně co je dosud špatně. Výsledkem bývá jazykově chudé dílo a chabý, nedůvěryhodný děj.
Již předchozí Směna (2022) byla příběhem, kdy vystudovaná adeptka výtvarného umění skončila v Praze za pokladnou supermarketu, protože… protože to tak tvůrkyně chtěla.
Správné a svaté
Tento přístup k tvorbě má za výsledek, že čtenář se s takto jednorozměrnými, instrumentálními postavami cítí osaměleji, než kdyby byl sám. Nad Víry to rozezní dojem – obdobný účinek měla Těla (2023) Kláry Vlasákové –, že nikoli svět je k těmto papírovým hrdinkám nespravedlivý a krutý, nýbrž že pokud je k nim někdo necitlivý a zneužívá je ku svému věhlasu, pak to jsou jejich stvořitelky, které jim chtějí přivodit co nejvíc šrámů, aby tak romány byly co nejefektnější a co nejdůraznější.
Přitom sama Anna Beata Háblová nabídla v románu prvek, jenž mohl být hotovým zlatým dolem. Ester často během práce, když se na ní činí nějaký nechutně ufuněný zákazník, odkloní mysl a spřádá, co bude večer vařit synkovi. Přičemž kdyby právě tyto kuchyňské úkony dokázala lépe propojit se směšným počínáním oplzlých nadrženců, mohl z toho být fantastický komický účinek. Jenže to by potom románu „hrozilo“, že nabídne skutečné umění a že naopak otupí ono bojovně nastražené kopí.
Mohli bychom dodat, že každý, kdo si přečte Co já? Co ty? a Víry, zbystří, neboť sudetské prostitutky zde občas mluví jako pražské intelektuálky. A naše prozaičky to jsou neschopny vidět a tento nedostatek odstranit. Snad by se z toho chtělo i odvodit, že je pokrytecké, aby se vůbec pražské literátky snažily do příhraničních prostitutek vciťovat. Jenže to by vlastně byla chyba, protože jde o součást spisovatelské práce, která je buďto obdivuhodná, či naopak podivuhodná.
Sudety jsou dnes domácí divočinou. Patří nám, ale nejsou naše: teď tam žijeme nebo tam jezdíme na kdysi nedobrovolně opuštěné chalupy, nicméně pořád tam trčí nepřítomnost odsunutých Němců – v posledních letech dokonce silně akcentovaná. Můžeme nabídnout prvorepublikovou analogii. V meziválečném Československu se takovou domácí divočinou, která lákala spisovatele, stala Podkarpatská Rus, především v období, kdy dominovala baladická próza. Zmiňme Hordubala (1933) Karla Čapka či Nikolu Šuhaje loupežníka (1933) Ivana Olbrachta. Kdyby to byli průměrní páprdové z pražských redakcí, kteří pouze konjunkturálně zpracovali příběhy vesničanů z tehdy lákavě exotického prostředí, dnes bychom o těchto dílech nemluvili.
Ještě přihoďme další loňský román, Svatou Sáry Zeithammerové (1997). Ta debutovala novelou Stehy (2022) a byla scenáristkou televizního seriálu Pět let o znásilnění, jenž rovněž příběhově velmi tlačil na pilu, ovšemže tím správným směrem. Po práci na scénářích podle Žítkovských bohyní Kateřiny Tučkové a Hany Aleny Mornštajnové přešla Sára Zeithammerová ve Svaté k historické látce, k mariánskému zjevení, které měla údajně mladá dívka na Broumovsku na konci 19. století. Víry a Svatá se zdají dosavadními vrcholy jednoho ze břehů současného kvaziuměleckého snažení, mezi nimiž vysychá říčka umění. Můžeme ho nazvat „o tom by se mělo mluvit“, kdy se to, jaké jsou ženy chuděry a okolní svět jim neustále jen ubližuje, přehání natolik, až to je nechtěně komické.
Všude samé oběti
Druhý břeh pak představují současné reálné příběhy, kde jsou zprostředkovatelé příběhu v zajetí reálných obětí. To jest jsou nuceni upravovat a retušovat podle toho, jak řekne majitel příběhu, aby se necítil znovu poraněn. Čítankovým příkladem se stal film Sbormistr. Počáteční pochvalné „o tom by se mělo mluvit“, které zdůrazňovalo pokrokové recenzenstvo, bylo překryto slovy o odsouzeníhodné zištnosti filmařů. To když se ozvala oběť nejen Bohumila Kulínského, nýbrž nově i režiséra a producenta filmu – přičemž je tu „šťastnou“ okolností, že se jedná o muže –, kteří nedbali toho, že ona si snímek nepřála, a už vůbec nechtěla, aby jí byla hlavní hrdinka podobná. Jsou tady mladé herečky spolupachatelkami režiséra, nebo dalšími oběťmi patriarchátu?
Dodejme již pouze to, co bývalo nabíledni: umělecké dílo není krabice na ideje, má být osobitým gestem tvůrce. Proto dnes čteme s úžasem díla Virginie Woolfové či Flannery O’Connorové, přestože tvořily v době dominance patriarchátu. Dokázaly uspět v mužské konkurenci bez kvót, jelikož nevyráběly špatné knihy sugerující „správné“ náhledy. A dále: prostý fakt, že o prostitutkách budou psát ženy, ještě neznamená, že dokážou překonat kupříkladu Maupassantovu Kuličku (1880). Zvlášť když je dočasně využívají, či dokonce zneužívají stejně bezcitně jako jejich zákazníci.