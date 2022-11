Rozpaky převáží nad obdivem. Nová kniha Anny Cimy působí dutě a nesourodě

V českém prostředí se čas od času žehrá na to, že zdejší literatura postrádá velký román, jaký jsou schopné přinést jiné literatury – většinou ty větší. Bývá to zdůvodňováno tím, že zde nejsou dobré podmínky, že spisovatelé nemají dost peněz, a tedy klidu na to, aby něco takového sestrojili, napsali a potom patřičně dobrousili. Protože nejen autorky, ale i autoři tu postrádají dostatečný příjem a vlastní pracovnu. Letos už nicméně vyšel objemný román Kateřiny Tučkové Bílá voda, nyní se objevil román Václava Kahudy s názvem Prám a mezi nimi se prosmýkly Vzpomínky na úhoře Anny Cimy.

KNIHA TÝDNE Vzpomínky na úhoře Anna Cima Vydalo nakladatelství Paseka, Praha 2022. 720 stran.

Samozřejmě je otázka, zda to brát jako důkaz faktu, že se situace začíná lepšit, či zda jde jen o výjimky potvrzující pravidlo, o díla, která vznikala mimo většinový systém nebo jemu navzdory. A pak je též otázka, zda se jedná o romány velké, nebo pouze o romány dlouhé. Známe to ze života: ne každý muž silný v pase je silák, spíše tomu bývá právě naopak.