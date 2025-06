Stačí jeden mustr a je z toho Nobelova cena. Další romány Annie Ernauxové opakují témata pokaždé nějak nově

Co lze rozhodně slíbit, je to, že se nad novou knihou Annie Ernauxové ohromně nasmějete. Vždyť tu nechybí báječně zábavné pasáže: „S úzkostí v hlase se Philippa zeptala: ,Co máte s mou dcerou?’ Vyprskl smíchy: ,Jsem její manžel!’ Směje se s ním.“

Rozhodně se to vyrovná třeba Barneyho verzi (1997) Mordecaie Richlera: „Test paměti. Rychle, Barney. Jména sedmi trpaslíků, Šťoural, Kejchal, Dřímal, Prófa. A jména těch zbylejch tří vím taky. Ještě včera večer jsem je dal dohromady. Já si vzpomenu. Nepůjdu to nikam hledat.“ Nebo Starému králi ve vyhnanství (2011) Arna Geigera: „Liliane vyprávěla o matce, která měla alzheimera. Tu a tam se na ni matka koukla a zeptala se: ,Už jsem umřela?’ Jednou matka Lilianu požádala: ,Prosím tě, až umřu, řekni mi to.’ Liliane ji ujistila: ,Samozřejmě, mami, až umřeš, řeknu ti to.’“

Repliky, že by je mohly všechny ty zájezdní divadelní komedie závidět. Ostatně i samotný alzheimer se dnes stal nejen častou nemocí, ale též frekventovaným literárním tématem, včetně snahy o jeho humoristické využití – asi podobně, jako to kdysi bylo se sklerózou. Francouzská nositelka Nobelovy ceny Annie Ernauxová (1940) ovšem zůstává u civilního tónu, respektive u bolestného zaznamenávání matčina ztrácení se a odcházení. Její deník z této doby se jmenuje Mám kolem sebe pořád tmu (1997), což je citace poslední věty, kterou její matka napsala.

Obraz bez textu

Nedávno Česká televize vysílala dokument Annie Ernaux: superosmičkové roky, čerpající z amatérských záznamů kamery, již si Annie s manželem kdysi pořídili – jeden z důkazů toho, že se jim vede zas o trochu líp. Vedle dětí v něm můžeme vidět bělovlasou, vysokou ženu, která jako by přísně dohlížela na manželství své dcery.

V Mám kolem sebe pořád tmu však už Annie jezdí za matkou do zařízení, kde to pouze páchne močí a výkaly a hlavně smutkem a bezmocí: „Chvilka jasnozřivosti: ,Zůstanu tady až do smrti.’ A dál: ,Udělala jsem všecko, abys byla šťastná, ale tys nebyla o nic šťastnější.’“

Nejbolestivější je v těchto chvílích uvědomování si toho, že se role naprosto otočily. Že potomek je nyní tím, kdo opouští dítě – jako to jemu kdysi činila matka. Takže člověk pokaždé odchází s výčitkami svědomí: „Obklopuje nás hlouček žen, matce tykají. ,Ty tady budeš s náma?’ Jako malé holky s novou spolužačkou ve škole. Když odcházím, vrhne na mě ztracený, zděšený pohled: ,Ty jdeš pryč?’ Najednou je všechno naopak, je moje vnučka, NEMŮŽU být její matka.“

A v úplném závěru Annie Ernauxová potvrzuje, že žití je pro ni neoddělitelně spojeno s psaním: „Jakmile jsem v pracovně, o samotě, znovu to na mě padá. Můžu psát jen o ní, psát o čemkoli jiném je nemožné. Poprvé jsem napsala ,maminka zemřela’. Hrůza. Ta slova bych nemohla napsat do žádné fikce.“

Obdobnou neoddělitelnost žitého a psaného vidíme i na začátku Hanby, textu, jenž byl napsán ve stejném roce jako Mám kolem sebe pořád tmu. Ten se točí kolem jednoho nedělního odpoledne: „Několika mužům jsem později řekla: ,Když mi táhlo na dvanáct, můj otec chtěl zabít mou matku.’ Touha vyslovit před nimi tu větu svědčila o tom, že mi nebyli lhostejní.“

Jenže byla řeč o psaní, nikoli o mluvení. To psaní je pro Annie podstatné: „Tu scénu popisuji poprvé. Až dodnes jsem to považovala za nemožné, dokonce i v osobním deníku (…) Scénu jsem v sobě měla uloženou jako obraz bez textu – vyjma případů, kdy jsem o ní řekla svým milencům –, a tak mi slova, jimiž jsem ji popsala, připadají cizí, téměř nemístná. Stala se z ní scéna určená druhým.“

Takže na jednu stranu lze říct, že Annie Ernauxová se psaním zmocňuje – znovu dobývá – podloží svého života, smiřuje se s veškerými jeho vrstvami tím, že vše vysloví a že to díky tomu přestává být děsivé. Nicméně je tady zcizující moment, dokonce by se snad dalo mluvit o běžném údělu slovesného tvůrce – totiž pocitu, že on nevede, nýbrž je veden textem, jenž se mu vysmekl a míří jinam a dopadá jinak, než si předtím, než začal vznikat, jeho stvořitel představoval.

Omezená slovní zásoba

Každopádně nový svazek, jenž přináší další tři texty nositelky Nobelovy ceny za rok 2022, potvrzuje to, co bylo řečeno v souvislosti s českým vydáním shrnujících Roků (2008), a to v době, kdy Annie Ernauxová obdržela nejvyšší literární ocenění.

Totiž že jde o šťastný souběh okolností a že možná s přibývajícími díly by mohla tvorba francouzské prozaičky začít nudit, být monotónní. Přede dvěma lety vydalo nakladatelství Host v překladu Tomáše Havla prózy Mladík, Událost a Paměť dívky, nově zde je tedy další trojice zaměřující se na určité detaily a na určitá období ze života naší Annie.

Zodpovězení otázky, zda už tvorba Annie Ernauxové může připadat monotónní a monotematická i českému čtenáři, si necháme na později. Nyní vypíchněme dojem, s nímž jsou její texty čteny a jenž se neustále převaluje z břicha na záda a zase zpět. Protože při čtení autobiografických ohledávání francouzské tvůrkyně si v souvislosti se všemi těmi současnými nepovedenými snahami o košatou románovou fikci říkáme: Jistě, o čem jiném psát než o sobě, o svém životě?

Co může být podstatnějšího, co může autor lépe znát? I když samozřejmě existují též košaté románové fikce, které vyrazí čtenáři dech, které se povedly – a tady si o textech Annie Ernauxové můžeme pomyslet, že to je sice skvělá analýza, úžasné detaily, nesmlouvavost vůči sobě samé, dramatický oblouk zde však absentuje, i proto, že není vnímán jako podstatný.

V úvodu Hanby tak čteme o tom, že Annie zamířila dokonce do archivu, aby si přečetla, co se oné neděle dělo ve světě. A ozřejmuje rovněž svou metodu: „Přirozeně mi nejde o příběh, ten skutečnost tvoří, místo aby ji hledal. Nespokojím se ani s lovením vzpomínek z paměti a jejich přepisem, chci s nimi nakládat jako s dokumenty, jež se ozřejmí pohledem z různých stran.“ Je tu neustálá fascinace, že to pořád je jedna a tatáž Annie – a zároveň nemožnost to všechno narovnat na jednu životní pěšinu: „Jenže žena, kterou jsem v roce 1995, není schopná vcítit se do dívky z roku 1952, která znala jen své maloměsto, svou rodinu, soukromou školu a vládla omezenou slovní zásobou.“

I tak ale Hanba působí pozoruhodně, neboť ukazuje posuny během poměrně krátké doby, zapříčiněné jak změnou letopočtu, tak dospíváním budoucí autorky: „Kdo se snadno dojímal, byl citlivka, vzbuzoval údiv a zvědavost. Lepší bylo říct: se mnou to nic nedělá.“ Pamětihodný je též popis zájezdu, který dospívající dívka absolvovala právě s tatínkem a kde zpětně odhaluje, jak otec působil nejistě kvůli nedostatku peněz a absenci zkušeností s takovou rozmařilostí a jak se dále projevoval fakt, že patřili mezi chudší účastníky zájezdu.

Velký příběh čeká

Střed svazku tvoří nejrozsáhlejší Zamrzlá žena (1981). Na jejím začátku máme pocit, že nás Annie Ernauxová už svou autobiografičností uvláčela: vyprávění o škole a tamních spolužačkách působí opravdu chvílemi poněkud bezzubě, prostě další vzpomínání holky samá ruka, samá noha: „I já jsem jedináček, navíc rozmyšlený, tak se říká zvláštnímu druhu dětí narozených po dlouhém vztahu rodičům, kteří spoustu let nechtěli buď vůbec žádné, nebo žádné další dítě, ale nakonec změnili názor.“ Tatínek se stará o kavárnu, maminka o obchod, čteme zde o uličkách rodného městečka, o příbuzenstvu.

Matka chce sice pro dceru něco lepšího, než má sama, ale žádné velké kulturní zázemí v rodině není, vše je jaksi přízemní. Rodiče tak věří, že když bude mít dívka vzdělání, bude to výtah do vyšších pater. Tatínek – týž, co chtěl v Hanbě zabít maminku – předčítá dcerce alespoň Malé ženy, což je kniha, která je často zmiňována hlavní hrdinkou Geniální přítelkyně Eleny Ferrante. A potom je tu taky Jih proti Severu… Každopádně matka se snažila dceři nějaké knihy doporučovat či kupovat: „Na později mi slibovala krásnou knížku Hrozny hněvu, ale nechtěla nebo neuměla říct, o čem se v ní píše, ,až budeš velká’. Bylo úžasné vědět, že někdy kolem patnácti na mě spolu s měsíčky a láskou čeká i velký příběh.“

Pozvolné, pro někoho třeba zdlouhavé líčení je předzvěstí toho, jak Annie nepřipravena vkročí do světa, kde vládnou muži, a tak se nechá zaskočit. Je to i proto, že je jedináček: „Je mi něco mezi sedmi a deseti lety a vím, že jsem na světě kvůli tomu, abych něco dokázala. Obzor mi nestíní žádný bratr, jehož osud by měl přednost.“

Jenže Annie je taky tělo, a tak se ozve „volání přírody“: „V patnácti letech přichází utkvělá myšlenka nabídnout nějakému chlapci celou svou nevinnost, srdce, duši, tělo, přičemž on do mě vstoupí jako bůh do prázdného domu.“ Náhle nejde o vzdělání ani o to, něco dokázat: „,Dělat to’ muselo totiž nutně být to nejdůležitější na světě a já ten akt přirozeně a nevědomě zbavovala příšerných důsledků s ním spojených, příchodu miminka.“ Najednou je úplně jasné, že podstatné je úplně něco jiného, než jí říkají: „Rovnice líbit se plus láska rovná se cíl života do mě projela jako nůž do másla, záludněji než ax2 + bx + c = 0.“

Ejakulace impotentů

Mezi tímto mladickým milostným poblouzněním a manželstvím je ještě intelektuální mezipřistání během studií. Trefná je například poznámka týkající se Sartrovy Nevolnosti a Camusova Cizince: „Nestarám se o to, že ty knihy napsali muži, že i hlavní postavy jsou muži, a identifikuju se s Roquentinem i Meursaultem.

Otázka, jak naložit se svým životem, nemá pohlaví a nemá ho ani odpověď – to si v maturitním ročníku naivně myslím.“ Jenže později na univerzitě už zas všechno pohlaví má a opět to jediné: Annie se od profesorů dozvídá, že „literární tvorba připomíná ejakulaci“ či že „všichni kritici jsou impotenti“. Nicméně mladá studentka si to překládá pro vlastní potřebu tak, „že literární tvorba je orgasmus bez rozlišení“.

A pak to přichází, Annie je jednoho dne vdaná v cizím městě, kde její manžel dostal místo, stará se o dítě a vaří, i když to moc neumí a ani ji to nebaví. Náhle je daleko jak od rodičů, tak od své hvězdné budoucnosti: „Tři sta šedesát pět pokrmů ročně násobeno dvěma, devětsetkrát postavit pánev nebo hrnec na oheň, tisíce rozbitých vajec, na omastku obrácených flákot masa, prázdných lahví od mléka.“

Přičemž manžel je unavený živitel rodiny a rozmazlený jeliman v jednom. Zkrátka běžné scény z manželského života: „Vtom nenuceně zazní přirozená věta: ,V Ritzu dávají nového Bergmana.’ A další: ,Vadilo by ti, kdybych si na něj odpoledne zašel?’ A ještě poslední, protože já mlčím. ,Je přece zbytečné hlídat prcka ve dvou.’“

Bude tato zamrzlá žena někdy psát? To by se asi musela nejdřív rozvést, emancipovat a taky by se musela notně změnit společenská atmosféra: „Svět se pohledem z třípokojového bytu nebo zpoza kočárku dělí na dva, na svět žen, které on může mít, a mužů, které já už mít nebudu.“ Naštěstí již víme, že Annie Ernauxová bude mít i mladší milence – viz Mladík – a nakonec dostane též Nobelovu cenu. Oboje jí budiž přáno.