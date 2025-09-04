Antické olovo i saharský prach. Co prozrazují geologické vrstvy země?

Autor:
Glosa   10:00
Vrstvy ledu v ledovcích uchovávají prach, pyl a další látky přítomné ve vzduchu v době zmrznutí. Přísady ledu, obvykle ve formě mikroskopických zrn nebo bublinek, umožňují vědcům sledovat proměny životního prostředí. Tato práce je už desítky let uznávána jako významný zdroj klimatologických a geologických informací.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Možná vás překvapí, že k nejprestižnějším pracovištím ve výzkumu ledu patří Desert Research Institute, tedy Ústav pro výzkum pouště, ve městě Reno v Nevadě. Výzkum uzavřenin v ledu Antarktidy dosáhl prozatím na vzorky staré 1 200 000 let, v Grónsku na jednu desetinu – tedy 120 000 let. Jsou to místa glaciologii zaslíbená, ale jejich nevýhodou – pokud jde o studium civilizačních vlivů – je vzdálenost od center civilizace a v případě Antarktidy větrná „kruhová obrana“ proti transportu prachu a kapének odjinud.

Ve své letošní publikaci v časopise PNAS Nexus tým z Rena pod vedením Joea McConnella představil výsledky analýzy 40 metrů dlouhého ledového jádra z ledovce na hoře Dôme du Goûter pod Mt. Blankem. A měření ukázala, že už potřetí v rekordním stáří ledu figuruje magická dvanáctka: zkoumaný led pochází z doby před více než 12 000 lety. Tím pádem jde o nejstarší známý led z blízkosti center civilizace. Jeho výpovědní hodnota je o to vyšší, že záznam souvisle protíná klíčové epochy – od přechodu lovců a sběračů k zemědělství přes rozkvět a pád antických civilizací až po nástup průmyslové revoluce.

Ledovcový led obsahuje pouštní prach přinášený větrem, mořskou sůl, síru ze sopečných výbuchů, saze z lesních požárů i emise lidské činnosti. Poprvé je k dispozici poměrně kompletní alpský záznam chemie atmosféry a srážek sahající zpět do starší a střední doby kamenné. Klíčové je, že stáří ledu překročilo hranici poslední doby ledové, což je právě těch dvanáct tisíc let. Můžeme tak sledovat dva zásadní klimatické režimy – glaciální a interglaciální – a dozvědět se, jaké byly přirozené koncentrace aerosolů v poslední ledové době a jak se přechodem na režim teplejšího klimatu změnily. Navíc sledujeme přechod lidské společnosti od nízké hustoty lovců a sběračů po prudký nárůst populace a odlesňování.

Grónsko získalo vlivem tání ledovců 1 600 kilometrů pobřeží. Je nebezpečné

Nezpochybnitelné je například zvýšení koncentrace olova (a také arzenu) v době vrcholu a pádu antického Říma. Pro jistotu připomenu, že je už dlouho známo, že pití vína skladovaného v olověných lahvích mohlo způsobit chronickou otravu celé tehdejší elity. Novinkou je však například velký obsah saharského prachu ve vrstvách konce ledové doby. Výraznější transport prachu v této době ukazuje na jiný průběh klimatické změny, než předpokládaly předchozí modely.

Jádro bylo odebráno během expedice v roce 1999 a více než 20 let bylo skladováno v mrazicím skladu ve Francii, než se připravily podmínky ke studiu v Nevadě. Pro nás, zaměstnané ve vědě a výzkumu, jsou zprávy o takové prodlevě úlevné: máme-li nějaký materiál k výzkumu uložený dvacet let, ještě není nic ztraceno.

Novinkou je velký obsah saharského prachu ve vrstvách konce ledové doby. Ukazuje to na jiný průběh klimatické změny, než jsme předpokládali.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.