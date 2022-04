Míra antisemitismu v Německu v důsledku uprchlické vlny výrazně nenarostla, říká šéf Ústřední rady Židů

Lidovky.cz: Jak silné je v Německu povědomí, že židovství představuje důležitou součást německé společnosti?

Všiml jsem si, že se zvýšilo. Loni jsme si připomínali 1700 let od první zmínky židovského života na německém území, což bylo doprovázeno řadou akcí. Myslím, že to přispělo ke zvýšení povědomí, že když je řeč o Židech v naší zemi, není to pouze o obětech války.

Měl jsem pocit, že mnoho lidí si Židy spojuje pouze s událostmi let 1933–1945, jako kdyby tehdy v roce 1933 „spadli z nebe“ a v roce 1945 se už v Německu ze známých důvodů nevyskytovali. Ve skutečnosti ale u nás vznikaly celé ty roky nové židovské obce, což bylo také uspíšeno imigrací ze zemí bývalého Sovětského svazu v 90. letech a na počátku 21. století. Najednou začali být Židé v běžném životě zase víc vidět.