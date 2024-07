Jsem antisemita, tedy jsem. Za iracionální nenávistí k Židům často stojí snaha jen se začlenit a někam patřit

Samo o sobě není nic znepokojujícího a antisemitského na tom, že mladí lidé sympatizují s trpícími Palestinci, kteří ztratili domov, své blízké a nedostává se jim dostatečné humanitární pomoci.

Není nic antisemitského ani na tom, že lidé vyjadřují nedůvěru vůči izraelské vládě vedené obžalovaným premiérem, odmítají výstavbu osad v okupovaných oblastech Západního břehu a kritizují někdy i brutální postupy armády vůči palestinským civilistům. Kritika Izraele je důležitá, stejně jako je důležité upozorňovat na utrpení civilistů v Gaze a usilovat o jeho zmírnění.

Je ale třeba si dávat pozor na to, aby zájem o utrpení Palestinců nebyl odvrácenou stránkou nenávisti k Židům. Lapidárně tuto skutečnost vyjádřil již v 90. letech známý palestinský aktivista a básník Mahmoud Darwish, který prohlásil: „Víte, proč jsme my, Palestinci, slavní? Protože vy, Židé, jste naši nepřátelé. Zájem o palestinský problém se odvíjí od zájmu o židovský problém. Kdyby naše válka probíhala s Pákistánem, nikdo by o mně neslyšel.“