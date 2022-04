Za službu vlasti krutost. Když chtěl odcestovat za ženou, byl odsouzen za velezradu

Hrdým partnerem rubriky Kalendář hrdinů je společnost Česká zbrojovka

Antonín Špaček se narodil 23. května 1917 v Hradčanech okres Prostějov. Pocházel ze třinácti dětí. Tři jeho bratři se vrátili z Velké války jako legionáři. Vystudoval obchodní akademii s maturitou a během vojenské prezenční služby absolvoval školu na důstojníky pěchoty v záloze v Olomouci. Za mobilizace roku 1938 byl velitelem čety těžkých kulometů u strážního praporu Horní Benešov.

Po nacistické okupaci se roku 1939 zapojil do organizace přechodů hranic a sám koncem ledna 1940 z obavy před zatčením tajně odešel do zahraničí, aby se připojil k zahraničnímu odboji. Dva a půl měsíce strávil v maďarských věznicích. Nakonec dorazil do Francie, kde se 15. května 1940 připojil k čs. armádě. Jako příslušník 10. roty 3. pěšího praporu 1. československé pěší divize stačil v červnu 1940 ještě ve Francii projít ústupovými boji.