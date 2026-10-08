Aplikovat kritéria přírodních věd na humanitní obory je nesmysl, fungují jinak

Znovu se vrátím k literárně-historické knize Iana Watta Vzestup románu (The Rise of the Novel), jejíž překlad jsem nedávno dokončil. V diskusích, které jsem o ní vedl s kolegy bohemisty, jsem narazil na věc, jež je dobře známá, přesto mě znovu zarazila a vedla k zamyšlení. Watt totiž píše o autorech zabývajících se prózou starou několik staletí – a důsledně je označuje za „kritiky“, celou disciplínu pak logicky za literární kritiku.
Přemýšlení o literatuře prostě u něj nikdy není „věda“, maximálně „scholarship“. Samozřejmě, pro teoretizování o společnosti a interpretaci uměleckých děl ve vztahu ke společnosti se ustálil termín teorie, ale to je jiný příběh.
Aplikovat kritéria přírodních věd na humanitní obory je nesmysl. Navíc v humanitních oblastech si vypomáháme nelogickým pleonasmem kritické myšlení.
Slovo věda je vyhrazeno pro vědy přírodní. A má to dobrý důvod. Myšlení o tvůrčí činnosti, životě a dalších věcech, které jsou hájemstvím oborů tradičně označovaných jako humanitní, se zásadním způsobem odlišuje od myšlení a postupů v přírodních vědách. Proto je nesmysl na humanitní obory aplikovat postupy a kritéria „vědy“ v přírodním smyslu. Přesto to ale u nás děláme. V humanitních oblastech si navíc vypomáháme nesmyslným pleonasmem kritické myšlení. Myšlení je přece kritické ze své podstaty; pokud není, těžko tomu říkat myšlení, zejména v době stále rozšířenější AI.
Je to víc než jen rozdíl ve slovech. A to proto, že slova s sebou vždycky nesou určité konotace. Věda bude vždy do vysoké míry objektivní, ostatně z této objektivity a měřitelnosti odvozuje svou legitimitu. Oproti tomu myšlení o knihách (anebo nejen o knihách, ale o umění obecně) nikdy objektivní nebude. Ani nemůže být. A pokud se o nějakou takovou objektivitu snaží, ztrácí se mu předmět jeho zkoumání. To se ostatně stalo i tak smělému počinu, jakým byl v literatuře strukturalismus.
Musíme si totiž uvědomit, že kritika je vlastně ze své podstaty hodnotově založená. Řečeno jinými slovy, k uměleckému dílu v jakékoli formě nelze zaujmout jiný postoj než takový, který bude podložen hodnotovým soudem. Jen tak totiž může vzniknout interakce, v níž toto dílo „mluví“, tedy realizuje svůj umělecký potenciál. Přemýšlet o jakémkoli uměleckém díle, aniž bychom k němu zaujali kritický postoj a ten podpořili nějakými argumenty, zkrátka není možné. Prostá rádoby objektivní taxonomie vede jen ke lhostejnosti a nezájmu. Bohužel, právě taková taxonomie tvoří velkou část výuky literatury na našich školách.
Pokud má literatura a s ní humanitní obory přežít, mají jedinou šanci. Zapomenout na vědu a vrátit se ke kritice. Protože jak praví Egon Bondy v jedné básni: „Všechno je v prdeli, ve všední den i v neděli. Jenom ty filmy sovětský, ty jsou vědecký.“
Autor je překladatel.