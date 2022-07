„Archetyp muslima, ze kterého jde strach.“ Rusko svou hybridní válku proti Česku začalo již před mnoha lety

Advokát Leonid Kušnarenko se zřejmě v posledních letech zapletl do něčeho, z čeho se nyní pokouší hodně rychle vybruslit. Tento bývalý pravoslavný křesťan z ukrajinské Oděsy konvertoval k islámu, přišel do Česka a otevřel si zde advokátní praxi. Spolu s tím se ambiciózní právník postupně vypracoval do vedení předních tuzemských islámských organizací: nejprve do mainstreamové pražské muslimské obce, poté islámského centra Alfirdaus přitahujícího muslimy z postsovětského prostoru, nakonec do obskurního prokremelského sdružení Evropské muslimské fórum.