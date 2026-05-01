Od Bílé labutě k bruselské Světové výstavě. Kdo byl uznávaný architekt Josef Hrubý?

Zdeněk Lukeš
Pohled Zdeňka Lukeše   13:30
Dnes naposled se budeme věnovat architektům, jejichž kulaté výročí narození si letos připomínáme. Patřil k nim i Josef Hrubý, jehož jméno je neodmyslitelně spojeno s jedním z nejikoničtějších obchodních domů naší země.
Pavilon EXPO 58 v Praze

Pavilon EXPO 58 v Praze | foto: Michaela Jilkova / Ceska ilustracni fotografie / ProfimediaProfimedia.cz

Bílá labuť na Novém městě.
Bílá labuť je obchodní dům v ulici Na Poříčí v Praze na Novém Městě, u Petrské...
Futuristický pavilon Expo 58 v pražských Letenských sadech se otevřel...
Bílá labuť je obchodní dům v ulici Na Poříčí v Praze na Novém Městě, u Petrské...
12 fotografií

Josef Hrubý (1906–1988) se narodil v městečku Větrný Jeníkov na Českomoravské vrchovině. Studoval na pražské technice u profesora Antonína Ausobského a po absolutoriu spojil své síly se starším spolužákem Josefem Kittrichem, s nímž spolupracoval na několika projektech.

Tato dvojice se zúčastnila také soutěže na nový obchodní dům řetězce Brouk + Babka (B + B) v Praze. Firma měla sice síť moderních, funkcionalistických paláců v řadě měst (Moravská Ostrava, Brno, Liberec, České Budějovice, Bratislava), ale v Praze využívala jen starší objekt na Belcrediho třídě (dnes Milady Horákové) v Holešovicích-Bubnech, adaptovaný pro obchodní účely Janem Gillarem.

Ministerstva, paláce i vodní díla. František Roith proslul jako autor mnoha unikátních staveb

V roce 1936 však firma B + B zakoupila atraktivní parcelu na místě zbouraného domu U Bílé labutě v ulici Na Poříčí a vypsala soutěž, kterou vyhráli právě mladí architekti Hrubý a Kittrich.

Bílá labuť

Ti navrhli noblesní palác, zakončený věžovou nástavbou. Průčelí dominuje velká prosklená plocha ze skleněných desek thermolux, což je motiv, který se již o něco dříve objevil na domě B + B v Liberci, navrženém Gillarem. Velkoryse je řešen také parter pražského domu se ze všech stran prosklenými skříněmi se zbožím, tzv. prostorovými výkladci z ohýbaného skla, a rámy z chromované oceli. Teprve za nimi se nachází vstup do prodejních prostor v několika úrovních.

Interiéry opět navrhoval dvorní architekt firmy Jan Gillar, žák Josefa Gočára. Patra byla propojena rychlovýtahy, ale také prvními kovovými eskalátory u nás od americké firmy Otis (dřevěné pohyblivé schody se v naší metropoli objevily již ve dvacátých letech a vedly od nábřeží Vltavy nahoru do Letenských sadů). Obchodní dům byl také vybaven klimatizací a potrubní poštou.

Mistr velkých formátů a výstavních pavilonů. Významný architekt Kamil Roškot slaví výročí

Ve věži na střeše a přilehlé terase byla vyhlídková kavárna, přičemž na samém vrcholu se nacházel na tehdejší dobu revoluční neonový poutač ve tvaru otáčející se labutě s korunkou. Toto dodnes populární logo navrhl designér Božidar Leiser. Dům byl veřejnosti otevřen 15. března 1939, tedy v den okupace, a tak byli prvními zákazníky především vojáci wehrmachtu.

Před válkou dokončili Hrubý s Kittrichem ještě činžovní dům na nároží Londýnské a Anglické ulice na Vinohradech. Hrubý měl v nejvyšším patře byt, kde jsem ho kdysi v osmdesátých letech navštívil.

Po válce Josef Hrubý projektoval v postfunkcionalistickém stylu blok domů ve Vršovicích, po roce 1948 však museli architekti projektovat jen ve stylu tzv. stalinské sorely. Hrubý se tomu spolu s architekty Josefem Havlíčkem a Františkem Kerhartem vyhnul projektem krásného industriálního areálu pro mlékárnu ve Strakonicích. Toto architektonické téma uniklo pozornosti bdělých strážců stylové čistoty.

Ohromený svět

Ve druhé polovině padesátých let sorela postupně vymizela a architekti se vraceli k meziválečnému odkazu avantgardy. Hrubého projektem z této doby je budova Domu módy na Václavském náměstí, stavba v podstatě modernistická, byť ji ještě dekoruje socialistickorealistický reliéf. Světové parametry má československý pavilon s restaurací na Světové výstavě v Bruselu 1958, který byl postaven na základě vítězného soutěžního návrhu trojice František Cubr – Josef Hrubý – Zdeněk Pokorný.

Bílá labuť na Novém městě.
Bílá labuť je obchodní dům v ulici Na Poříčí v Praze na Novém Městě, u Petrské čtvrti. V době svého otevření v roce 1939 byl největším a nejmodernějším obchodním domem ve střední a východní Evropě. Dům je zapsán na seznamu kulturních památek. (2017)
Pavilon EXPO 58 v Praze
Futuristický pavilon Expo 58 v pražských Letenských sadech se otevřel veřejnosti. Reklamní kanceláře nahradilo umění. (29.10.2021)
12 fotografií

Subtilní stavba s ocelovou konstrukcí a skleněným pláštěm doslova fascinovala a byla odměněna hlavní cenou Expa, zaujala i invencí interiérů, snoubících umělecká díla s technickými vynálezy. Symbolicky to byl pro naši architekturu, ale i pro výtvarné umění design nebo divadlo a film konec temné stalinské éry a začátek relativně šťastných šedesátých let.

Pavilon z Bruselu byl později znovu postaven na pražském Výstavišti, kde bohužel na počátku devadesátých let vyhořel, dodnes však v Letenských sadech stojí objekt restaurace, který nyní slouží jako aukční síň. Trojice Cubr–Hrubý–Pokorný navrhla rovněž interiéry čs. pavilonu na Expo v Montrealu 1967.

Z dalších Hrubého návrhů bych chtěl ještě připomenout nedochované interiéry divadla Laterna magika v paláci Adria, úpravy kajetánských teras a Obrazárna Pražského hradu (vše s F. Cubrem) a též drobný, ale působivý objekt ateliéru sochařů manželů Vladimíra a Věry Janouškových na pražském Smíchově, který byl nedávno opraven a dnes slouží jako výstavní síň. S Vladimírem Janouškem se Hrubý léta přátelil a spolupracoval s ním i na návrhu kašny v nádvoří ambitu kláštera sv. Jiří na Pražském hradě.

Ing. arch. Josef Hrubý zemřel v roce 1988 v Praze.

Vstoupit do diskuse

ONLINE: Komunisty i Paroubka vítala Internacionála. Prahou jdou antifašisté

Centrem Prahy prošel pochod proti fašismu v Parlamentu i v ulicích. (1. května...

Pohled Zdeňka Lukeše

Od Bílé labutě k bruselské Světové výstavě. Kdo byl uznávaný architekt Josef Hrubý?

Pavilon EXPO 58 v Praze

Špidla s Dienstbierem zakládají Novou sociální demokracii, začal sběr podpisů

Na pražském Střeleckém ostrově, kde tradičně probíhají 1. května akce ke Svátku...

Názor

Státní podpásovka. Školy mají povinně učit děti plavat, ale peníze na to nedostanou

Ilustrační snímek

Moravec stále odmítá šest měsíčních platů z České televize. Ať je utratí jinde, řekl

Moderátor Václav Moravec na karlovarském filmovém festivalu. (6. července 2025)

Zábranský opět trenérem, na střídačku míří i Erat. Kometa oznámila i deset posil

Šéf Komety Libor Zábranský se raduje ze zisku extraligového titulu.

Obří chobotnice z období křídy mohla měřit až devatenáct metrů. Byla pravák

Pravěká obří chobotnice podle představ umělce

Další megapřesun pro Dioufa? O levého beka má zájem Manchester United

Wingbek El Hadji Malick Diouf z West Hamu

Názor

Nekuřácká generace v Británii. Má stát zakázat kouření, nebo to nechat na volbě lidí?

ilustrační snímek

Jablko za tři stovky? Děláme něco špatně, žasl Putinův zmocněnec na Čukotce

Ruský diktátor Vladimir Putin navštívil Čukotku. (10. ledna 2024)

Názor

Proč Piráti nikdy nebudou silnou stranou? Pohleďte, co předvádějí u sporu o očkování

Očkování proti žloutence.

Babiš završil cestu po Asii. Škoda v Uzbekistánu uzavřela miliardový kontrakt

Premiéra Andreje Babiše (ANO) v Uzbekistánu, kde vrcholí cesta české delegace,...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.