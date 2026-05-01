Od Bílé labutě k bruselské Světové výstavě. Kdo byl uznávaný architekt Josef Hrubý?

Josef Hrubý (1906–1988) se narodil v městečku Větrný Jeníkov na Českomoravské vrchovině. Studoval na pražské technice u profesora Antonína Ausobského a po absolutoriu spojil své síly se starším spolužákem Josefem Kittrichem, s nímž spolupracoval na několika projektech.
Tato dvojice se zúčastnila také soutěže na nový obchodní dům řetězce Brouk + Babka (B + B) v Praze. Firma měla sice síť moderních, funkcionalistických paláců v řadě měst (Moravská Ostrava, Brno, Liberec, České Budějovice, Bratislava), ale v Praze využívala jen starší objekt na Belcrediho třídě (dnes Milady Horákové) v Holešovicích-Bubnech, adaptovaný pro obchodní účely Janem Gillarem.
V roce 1936 však firma B + B zakoupila atraktivní parcelu na místě zbouraného domu U Bílé labutě v ulici Na Poříčí a vypsala soutěž, kterou vyhráli právě mladí architekti Hrubý a Kittrich.
Ti navrhli noblesní palác, zakončený věžovou nástavbou. Průčelí dominuje velká prosklená plocha ze skleněných desek thermolux, což je motiv, který se již o něco dříve objevil na domě B + B v Liberci, navrženém Gillarem. Velkoryse je řešen také parter pražského domu se ze všech stran prosklenými skříněmi se zbožím, tzv. prostorovými výkladci z ohýbaného skla, a rámy z chromované oceli. Teprve za nimi se nachází vstup do prodejních prostor v několika úrovních.
Interiéry opět navrhoval dvorní architekt firmy Jan Gillar, žák Josefa Gočára. Patra byla propojena rychlovýtahy, ale také prvními kovovými eskalátory u nás od americké firmy Otis (dřevěné pohyblivé schody se v naší metropoli objevily již ve dvacátých letech a vedly od nábřeží Vltavy nahoru do Letenských sadů). Obchodní dům byl také vybaven klimatizací a potrubní poštou.
Ve věži na střeše a přilehlé terase byla vyhlídková kavárna, přičemž na samém vrcholu se nacházel na tehdejší dobu revoluční neonový poutač ve tvaru otáčející se labutě s korunkou. Toto dodnes populární logo navrhl designér Božidar Leiser. Dům byl veřejnosti otevřen 15. března 1939, tedy v den okupace, a tak byli prvními zákazníky především vojáci wehrmachtu.
Před válkou dokončili Hrubý s Kittrichem ještě činžovní dům na nároží Londýnské a Anglické ulice na Vinohradech. Hrubý měl v nejvyšším patře byt, kde jsem ho kdysi v osmdesátých letech navštívil.
Po válce Josef Hrubý projektoval v postfunkcionalistickém stylu blok domů ve Vršovicích, po roce 1948 však museli architekti projektovat jen ve stylu tzv. stalinské sorely. Hrubý se tomu spolu s architekty Josefem Havlíčkem a Františkem Kerhartem vyhnul projektem krásného industriálního areálu pro mlékárnu ve Strakonicích. Toto architektonické téma uniklo pozornosti bdělých strážců stylové čistoty.
Ve druhé polovině padesátých let sorela postupně vymizela a architekti se vraceli k meziválečnému odkazu avantgardy. Hrubého projektem z této doby je budova Domu módy na Václavském náměstí, stavba v podstatě modernistická, byť ji ještě dekoruje socialistickorealistický reliéf. Světové parametry má československý pavilon s restaurací na Světové výstavě v Bruselu 1958, který byl postaven na základě vítězného soutěžního návrhu trojice František Cubr – Josef Hrubý – Zdeněk Pokorný.
Subtilní stavba s ocelovou konstrukcí a skleněným pláštěm doslova fascinovala a byla odměněna hlavní cenou Expa, zaujala i invencí interiérů, snoubících umělecká díla s technickými vynálezy. Symbolicky to byl pro naši architekturu, ale i pro výtvarné umění design nebo divadlo a film konec temné stalinské éry a začátek relativně šťastných šedesátých let.
Pavilon z Bruselu byl později znovu postaven na pražském Výstavišti, kde bohužel na počátku devadesátých let vyhořel, dodnes však v Letenských sadech stojí objekt restaurace, který nyní slouží jako aukční síň. Trojice Cubr–Hrubý–Pokorný navrhla rovněž interiéry čs. pavilonu na Expo v Montrealu 1967.
Z dalších Hrubého návrhů bych chtěl ještě připomenout nedochované interiéry divadla Laterna magika v paláci Adria, úpravy kajetánských teras a Obrazárna Pražského hradu (vše s F. Cubrem) a též drobný, ale působivý objekt ateliéru sochařů manželů Vladimíra a Věry Janouškových na pražském Smíchově, který byl nedávno opraven a dnes slouží jako výstavní síň. S Vladimírem Janouškem se Hrubý léta přátelil a spolupracoval s ním i na návrhu kašny v nádvoří ambitu kláštera sv. Jiří na Pražském hradě.
Ing. arch. Josef Hrubý zemřel v roce 1988 v Praze.