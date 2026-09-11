Jedním z představitelů tohoto stylu byl Kotěrův žák Adolf Foehr (1880–1943), což byla pozoruhodná osobnost, která jen v naší metropoli navrhla desítky staveb. Foehr se narodil v Norimberku, studoval na německé technice v Praze, pak u Jana Kotěry na umprumu a poté pokračoval na curyšské škole ETH u profesora Theodora Fischera, mj. tvůrce známého cukrovarnického paláce na pražském Senovážném náměstí (dnes hotel).
Foehrovy první stavby z období před první světovou válkou jsou ještě secesní. Jde o dvě vily v Curychu, budovu banky Union na olomouckém náměstí, agrární banku na nároží ulic Opletalovy a Politických vězňů v centru Prahy nebo obřadní síň německého evangelického hřbitova v Praze-Strašnicích (dnes slouží Církvi československé husitské). Kotěrův vliv je patrný na designu hrobky Julia Bauera na Olšanských hřbitovech nebo sérii náhrobků na Novém židovském hřbitově v Praze.
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Ve 20. letech však Foehrovy návrhy těžknou, mají charakter jakéhosi masivního neoklasicismu. Fasády z umělého kamene, později často zčernalé, úzká okna, připomínající střílny, podivné baldachýny z měděného plechu na markýzách nad vstupy nebo ozdobné konzoly arkýřů, členících fasády.
V tomto pochmurném stylu projektoval architekt družstevní domovní bloky pražských Němců v Holešovicích-Bubnech mezi ulicemi Bubenskou a Dukelských hrdinů i jinde. Nepřehlédnutelný je např. obrovský palác Škodawerke v Křížové ulici na pražském Smíchově, palác družstevní nákupny na Těšnově, Blochova vila v Bubenči či obchodní akademie v Hradci Králové.
Dynamické zaoblení
Foehr byl v této době v architektonické obci považován za ultrakonzervativce, přitom osobně to byl prý velmi příjemný a vtipný chlapík, smýšlením spíš levičák a horlivý člen spolku Schlaraffiánů, což byla německá recesistická organizace, něco ve stylu našeho Járy Cimrmana.
Na sklonku 20. let se Foehrova tvorba posouvá. Oblíbeným motivem se stávají expresivní prvky jako dynamicky zaoblená průčelí domů, „pilovité“ arkýře, které najdeme i na jeho vlastním domě v Bubenské či na průčelí Kreisova paláce v ulici Štěpánské.
Elegantní jsou i paláce pro pojišťovnu Donau na Soukenném náměstí v Liberci a v pražských ulicích Národní a Spálená. Ten na nároží Národní třídy a Voršilské, nedávno rekonstruovaný a známý jako Dunaj, vyniká hezkými detaily a travertinovou fasádou. Podobný materiál zvolil autor i k obkladu průčelí domu pojišťovny Securitas ve Spálené ulici (dnes úřad městské části Praha 1).
Ještě dál zašel Foehr u projektu dalších pražských budov: noblesního bytového dvojdomu na Štefánikově třídě na Smíchově nebo činžáku na nároží holešovických ulic Umělecká a Strojnická. Vrcholným dílem je pak dům pro známého pražského prodejce hraček Johanna Heinricha Brandeise na rohu staroměstských ulic Havířská a Provaznická, zjevně inspirovaný expresionistickým palácem Petersdorff v tehdy německé Vratislavi od Ericha Mendelsohna.
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Ten dům mám moc rád, konečně jsme ho dali s fotografem Pavlem Hrochem na obálku průvodce po pražské moderní architektuře, vydaného kdysi nakladatelstvím Paseka.
Posledním dílem Adolfa Foehra, tentokrát ve spolupráci s kolegou Franzem Hruschkou, je palác Malý Berlín v Holešovicích-Bubnech. Ten se stavěl až za války a byl jakýmsi prototypem kolektivního bydlení. Malý Berlín je však převážně Hruschkovým dílem, v době stavby byl již Foehr vážně nemocný, navíc ho údajně deptalo, že partnerem jeho milované dcery se stal důstojník SS.
Adolf Foehr zemřel v roce 1943 v bohnické psychiatrické léčebně. Později se na něj neprávem zapomnělo, jeho pozdní tvorba je pozoruhodná, byť na ní mají jistě podíl i anonymní architekti mladší generace zaměstnaní v jeho tak úspěšném ateliéru.