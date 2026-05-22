Je to umění, kterým jsou proslulí zejména Japonci. Nejde přitom o origami, byť i v tomto případě se skládá. A také nejde o papír, ale o nábytek do velmi, opravdu velmi malého bytu. Krize bydlení, která souvisí zejména s nedostatečnou výstavbou bytů, žene Česko do japonského scénáře – staví se čím dál menší byty.
A byli to právě Japonci, kdo vymyslel hotelové kapsle na spaní. V takové kapsli najdeme většinou jen matraci, polštář a peřinu, rozhodně ne prostor pro rozměrná zavazadla. Na konci dne člověk jen zatáhne roletu a jde spát, stejně jako desítky dalších ubytovaných v kapslích kolem dokola. To sice jde o hotel, jak už jsme si řekli, ale když se zaměříme na japonské bydlení, o mnoho lepší situaci rozhodně neuvidíme. Dokonce lze narazit na příbytky, které mají ani ne čtyři metry čtvereční! To je pro nás věc nevídaná.
Přesto i v Česku se byty zmenšují. Ještě před dvaceti lety se prodávaly garsonky o čtyřiceti metrech čtverečních podlahové plochy. Byla to sice jedna místnost, ale vešlo se sem všechno, co bylo potřeba k běžnému životu. Dnes je průměrná velikost jednopokojových bytů na polovině: v novostavbách se čím dál častěji objevují byty, kde se bydlí na dvaceti čtverečních metrech.
Všechno tu musí člověk najít. Je to chytře vymyšleno, pokud se vysune správný kus nábytku, najednou je v místnosti stůl, pokud zatáhnete za bílý kus nábytku vedle linky, otevřete dveře...
A obliba těchto bytů narůstá. Souvisí to především s cenou: na metr čtvereční je menší byt zpravidla dražší, celková podlahová plocha z něj ale přesto dělá ten nejlevnější na trhu. V době, kdy ceny bytů v Brně atakují cenu 140 tisíc korun za metr čtvereční, a v Praze dokonce 170 tisíc, rozhoduje konečná cena, nikoli velikost budoucího bydlení.
K tomu se na trhu objevuje ještě jeden fenomén, jímž jsou mikrobyty. To je bydlení, které má do dvaceti metrů čtverečních, což je těsně nad hranicí pravidel pro minimum podlahové plochy (abychom v Česku mluvili o bytě, musí mít aspoň šestnáct metrů čtverečních).
Takové rozměry vyžadují sofistikovanější práci s interiérem než jen nakoupit nábytek a prostě ho nějak rozmístit po místnosti. Potřebují odbornou ruku architektů, kteří dokážou na malou plochu vměstnat všechny potřebné funkce, takže i na dvaceti metrech čtverečních zachovají kuchyni, ložnici i obývák.
|
V souladu s přírodou, ale moderně a se vkusem. Když se chalupy mění v malé architektonické perly
Že podobné proměny mohou být přehlídkou designového bydlení, ukazuje mimo jiné i kniha Minimal, jež představuje architektonická řešení malých prostorů. Tady jsou některé z proměn, které se podařily.
Holandský minimalismus
Začněme příkladem ze zahraničí, a to z Nizozemska, které se už řadu let potýká s podobným nedostatkem bytů jako Česko. Problém dosahuje do takových rozměrů, že zahraniční studenti, již jsou přijati na zdejší univerzity, na vysokou školu vůbec nenastoupí, protože nemají kde bydlet. Pokud se byt přece jen podaří najít, cena je absurdně vysoká.
Nizozemský příklad, který si představíme, se blíží Japonsku: má totiž pouhých 6,89 metru čtverečních. Za jeho řešením ovšem stojí rotterdamská studia Star a Board, přičemž dvojice architektů si ho navrhla sobě na míru. A i přes velikost příbytku mají díky navrženému řešení nejen funkční, ale dokonce luxusní byt.
Ateliéry plochu rozdělily do čtyř zón, jež odlišují různé materiály, především ale výška. Zatímco obývací pokoj má stropy tři metry vysoko, ložnice dosahuje jen 1,14 metru a je pod ní bohatý úložný prostor, jehož součástí je i malá kuchyňka. A část bytu tvoří vzhledem k velikosti něco opravdu překvapivého – je tu toaleta se sprchou a také infrasauna. Ta má výšku 1,80 metru.
Prostor opticky rozšiřuje velké okno, které má šest metrů čtverečních, a zastupuje tedy jednu celou stěnu, byt tak v podstatě pokračuje i směrem ven. Pod oknem se nachází malá lavice, tedy improvizovaný obývák, pro který architekti ponechali výšku tři metry. Díky tomu působí prostor vzdušně.
Každá místnost má zároveň jinou barvu. Ložnice, vložená do stěny, je vymalovaná nazeleno, samotná stěna, stejně jako hlavní prostor, je lososová, koupelna modrá a prostor sauny je z čínského černého mramoru z osmdesátých let. Jednotlivé materiály i barvy se přitom uzpůsobovaly nejlevnější nabídce, a tak schéma bylo původně trochu jiné.
Zajímavé je, že architekti po celou dobu přizpůsobovali prostory jednotlivému nábytku. Ložnice je tak udělaná k velikosti matrace, skříňky ve stěně představující kuchyň se tvořily podle rozměrů minichladničky a wellness místnost se přizpůsobila délce vany. Základ však tvoří nábytková stěna vyrobená na míru.
A díky tomu všemu vypadá malý byt jako velká designovka. Vznikl přitom přestavbou podkroví, které se nachází v nejvyšším patře rezidenční budovy z padesátých let; dřív to byl sklad. Architekti dali projektu název Cabanon, a to podle stejnojmenného projektu chaty zakladatele moderní architektury Le Corbusiera. Rotterdamský byt pojali jako experiment, který ozkoušeli sami na sobě.
Skříň nejen na oblečení
Je to v podstatě čtverec, byť nepravidelný. Velikost je ještě slušná, se 36,3 metru čtverečního se pražský žižkovský byt řadí k těm větším garsonkám. Má to ovšem háček: zadání proměny bylo vytvořit byt pro čtyřčlennou rodinu. Řešení nakonec vycházelo mimo jiné i z toho, že rodina má byt na víkendové bydlení, nikoli k trvalému žití. Chopilo se toho architektonické studio ORA, které mělo k dispozici jednotku, jež vznikla podobně jako mnoho dalších rozdělením velkého prvorepublikového bytu.
I v tomto případě tu vznikla plnohodnotná jednotka. Je tu kuchyně s jídelnou, ložnice a skříň, která částečně slouží jako takový malý obývací pokoj i jako další prostor pro spaní. O rozdělení do jednotlivých obytných zón se postaral samotný nábytek.
|
Kdybych to věděl, nesoutěžil bych. Jak autor Dvoreckého mostu porazil věhlasného architekta
„Byt by se prakticky nedal zařídit, obyvatelům by bylo souzeno pohybovat se v úzkých koridorech mezi nábytkem. Investoři nás ale oslovili ještě v procesu výstavby a díky tomu jsme měli možnost do dispozice zasáhnout. Smazali jsme všechny nepotřebné příčky a vytvořili garsonku. Oddělená zůstala jen koupelna,“ líčí architekti ze studia ORA.
Hlavní inspirace přišla ze středověkých skříňových postelí. Rodičovská postel je tak vsunutá do velké obytné stěny, od zbytku prostoru ji odděluje další skříň. V případě potřeby se dají dvířka ve skříni otevřít, vystrčit nohy a prodloužit tak prostor pro spaní. Ve dne je obyvatelé mohou zase znovu zavřít a postel zůstane víceméně skrytá. Zároveň je kolem dokola spousta úložného místa.
Nedosti na tom, do pomyslné skříně schovali architekti ještě další dvě postele. Jde v podstatě o palandu, která je ale víc zakrytá, přičemž spací prostor dole slouží přes den jako sedačka, kdežto vrchní postel lze zase díky dvířkům uzavřít do jednoho malého soukromého prostoru, a tak vypadá v podstatě jako horní skříňka.
Doprostřed místnosti architekti umístili jídelní stůl, který se dá ale posunout, díky čemuž vznikne v bytě docela velká prázdná plocha. „Je to prostor dostatečně velký na to, aby se jeden mohl protáhnout. Díky tomu jsme se vyvarovali pocitu stísněnosti. Možnost protažení těla jako měrná jednotka stísněnosti,“ uvádí ateliér.
Prostor uzavírá poměrně velkorysá kuchyně, do které se vešla klasická trouba i dřez, jen ji vzadu nezdobí obklady, nýbrž zrcadlo, jež pomáhá celý prostor opticky zvětšit.
Suma sumárum, díky tomu všemu zbylo i místo na předsíň!
Na ložnici rodičů a ležení pro děti zvolili architekti různé barvy stejného materiálu. Tím je dubový masiv a dýha. Mají jen různé moření. Zatímco ložnice rodičů je provedená v tmavé, palanda je obložená přírodními dubovými latěmi, to vše doplňuje světlá kuchyně.
Bydlení v bloku
To další pražský projekt se zdál být téměř neřešitelným úkolem. Majitel poměrně velkého bytu chtěl z malé průchozí místnosti vytvořit prostor se třemi různými funkcemi: kuchyní, jídelnou a obývacím pokojem. Na všechno ale bylo pouhých dvacet metrů čtverečních. Architekti ze studia Neuhäusl Hunal museli zapomenout na tradiční uspořádání bytu a podívat se na malinkatou místnost jinak.
A tak vznikl černo-bílý blok situovaný do rohu místnosti. Je v něm vše: plně vybavená kuchyně s kávovarem, lednicí, stolem i židlemi. Je tu schovaný také obývací prostor s pohodlnou pohovkou, holá zeď naproti pojala v podstatě kino, visí tu totiž projektor. Jsou tu také podnožky, malé stolky, světla, ale i úložné prostory.
Minimalistická místnost je v podstatě jednou velkou vestavěnou skříní od podlahy po strop, od jednoho rohu k druhému. Studio Neuhäusl Hunal zvolilo pro stěnu světlou a hladkou plochu v matném odstínu a nevyplněné prostory jsou záměrně v kontrastu. Uprostřed velké bílé plochy jsou tak dva rušivé černé elementy: prostor pro linku a pro sezení.
Všechno ostatní musí člověk najít. Je to chytře vymyšleno, pokud se vysune správný kus nábytku, najednou je v místnosti stůl, v jiném případě se zase ze stěny vysunou zmiňované podnožky, pokud zatáhnete za bílý kus nábytku vedle linky, otevřete dveře.
„Charakter a atmosféru prostoru přirozeně určuje právě probíhající činnost. Pokud se konkrétní aktivita zrovna neodehrává, zůstává skryta a zbytečně nezabírá nevelkou plochu,“ popisuje ateliér.
Jediné, co se nedá zasunout zpátky do kompaktního nábytku, je anglický buldoček, který tu žije s pánem.
Hra se světlem
Původně to byl malý tmavý stísněný byt. Byl v kontrastu s vlastní majitelkou, která je malířka, ale i s jejím záměrem vytvořit z holešovické jednotky pěkný byt k pronájmu. Studio Plus One Architects, které si k projektu přizvala, tu obrazně řečeno nenechalo kámen na kameni.
Byt s podlahovou plochou 35 metrů čtverečních v prvním patře historického domu z konce dvacátých letech tvořila šestimetrová chodba s kuchyní a toaletou. Ve zbytku se choulila ložnice s koupelnou. To všechno vzalo bourací kladivo. Příčky šly pryč prakticky všechny, což otevřelo možnosti poskládat byt znovu a lépe.
Vznikla vstupní plocha, oddělená skříní, která vede až k balkonovým dveřím, po příchodu je tak vidět rovnou do městské zeleně. Na botník navazuje jídelní bar. Dál v místnosti se nachází malá kuchyňská linka s dvouplotýnkou a dřezem a za ní je prakticky jediná zeď, která od kuchyně odděluje koupelnu. Ta vznikla na soklu a zůstala částečně otevřená, je tu prostor pro sprchový kout, zakrytý mléčným, neprůhledným sklem, za ním, dál do malé chodbičky, se nachází jediné interiérové dveře, vedoucí k toaletě.
Dále prostor tvoří obytná místnost s ložnicí v jednom. Postel je nízká, díky tomu z ní může člověk pozorovat koruny přilehlých stromů, přestože se nachází jen v prvním podlaží. Nad postelí se vyjímá obraz majitelky bytu. „Prostor je plynule propojený, což umocňuje jeho vzdušnost a kompaktnost,“ uvádějí architektky Petra Ciencialová a Kateřina Průchová.
Byt se díky tomu proměnil v oázu světla, které se nově dostane skoro do všech koutů bytu. Velkou měrou tomu napomáhá rozmístění zrcadel: architektky je umístily na dveře vestavěného nábytku, nalepovací zrcadla jsou i naproti oknu či balkonovým dveřím. Díky tomu byt působí mnohem větší, než ve skutečnosti je, a světlo se odráží dál dovnitř.
Architektky ze studia Plus One Architects zvolily pro byt světlé barvy. Stěny jsou bílé, některé jsou obohacené detailem v podobě hrubého reliéfu. Na podlaze se nachází litá polyuretanová stěrka. To vše doplňuje žlutá, která se nachází na obkladech v kuchyni a tvoří v podstatě celou koupelnu, je tu také žlutý stolek a žlutá se objevuje i na zmiňovaném obraze. To vše dotváří nábytek z bílé nebo březové překližky.