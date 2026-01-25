Nejen Grónsko, hrozí také střet o norský Svalbard. Ustojí svět konflikt bez války?

Norsko, květen 2023. Zálivem Oslofjord se pomalu sune USS Gerald R. Ford, největší letadlová loď na světě. Plavidlo o výšce panelového domu a délce tří fotbalových hřišť se do úzkého fjordu sotva vejde. Od břehu ke břehu je to tu sotva kilometr a na první pohled se zdá, že osmdesát metrů široký obr musí svou přistávací plochou co nevidět zavadit o útes a polovinu svých stíhačů F-18 vysypat do vody. Vikingové, kteří zdejší zálivy dobře znali, své lodě, zvané langskip, stavěli záměrně úzké a dlouhé. Konstruktér americké letadlové lodi myslí spíš na širé vody Pacifiku než na rozeklané pobřeží severského království…
Malá, ale důležitá země
Nad hlavním můstkem se prožene helikoptéra norské pobřežní stráže a zmizí směrem k Oslu. Její rotory na chvíli přehluší monotónní hukot šroubu dvou jaderných reaktorů, které forda pohání. Škoda že se nevznesou i některé z jeho devatenácti helikoptér Sea Hawk, ale to už bychom asi chtěli trochu moc. Americké námořnictvo tu není kvůli show. Tedy, ne tak docela. Vždyť co jiného než demonstrace síly je veplutí tohohle velikána do hlavního města jedné z menších evropských zemí? „Mořští jestřábi“ ale dál pokojně odpočívají se svěšenými rotory.
Velmoci jsou zpravidla dobré v respektování vzájemných sfér vlivu. Jinak je to ale na hraně těchto sfér. Právě tyto oblasti nejčastěji poskytují záminku ke konfrontaci.