Nejen Grónsko, hrozí také střet o norský Svalbard. Ustojí svět konflikt bez války?

Americká letadlová loď USS Gerald R. Ford projíždí fjordem v norském Oslu. (24. května 2023) | foto: AP

Štěpán Hobza
Člověk se může smát americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi za jeho sny o anexi Kanady či Grónska, ale jeho zájem – pokud ne prostředky – je v zásadě legitimní. Kdo bude kontrolovat nové plavební trasy? Kdo tam bude těžit prvky vzácných zemin? A je vůbec možné podobný mocenský zápas mezi USA, Čínou a Ruskem ustát bez války?

