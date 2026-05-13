U nás se s tímto druhem obchodního vyjednávání setkáte jen výjimečně. Nejspíš za to můžou daně. Kdo by je po každém jednotlivém kšeftu znovu přepočítával? V Indii však bylo vyjednávání o ceně běžné. Koupit zboží rovnou za nabízenou cenu je naopak považováno za nezdvořilost. Zpočátku mi handrkování při každém nákupu připadalo trochu otravné. Časem jsem mu ale přišel na chuť. Ušetřil jsem tak stovky rupií. Jednoho dne jsem však narazil na rovnocennou soupeřku.
Mou Nemesis se stala prodavačka z obchodu s oblečením kdesi v Canacomně. Potřeboval jsem si v něm koupit kalhoty, poněvadž v těch z Evropy mi bylo vedro. Jedny jsem vybral. Byly modré. Mohly stát třeba 1200 rupií. Pustil jsem se do smlouvání.
Po několika minutách se mi povedlo snížit základní nabídku na osm stovek. Připadalo mi ale, že můžu jít ještě níž. Navrhl jsem paní šest set rupií.
„Šest stovek?“ prohlásila. „Za to mám tyhle.“
Následně vytáhla úplně stejné kalhoty. Až na to, že byly jasně růžové. Raději jsem zaplatil osm set a urychleně obchod opustil. Většina mužů by asi zareagovala podobně. Z růžového oblečení máme panickou hrůzu. Teď jsem si na příhodu zpětně vzpomněl při čtení o neobvyklé barevné variantě kobylky Arota festae.
Posmrtná sláva
Jde o asi 2,7 centimetru dlouhou potvoru. Váží okolo jednoho gramu. Žije v tropických lesích Jižní a Střední Ameriky. Je možné ji chytit v Panamě, Surinamu nebo Kolumbii. Dá se potkat i na slavném ostrově Barro Colorado. Ve zdejším sloupku už o něm byla řeč. Je umělý. Vznikl teprve v roce 1913 napuštěním přehrady Gatún. Ta patří do systému nádrží tvořících Panamský průplav.
Ostrov Barro Colorado je oblíbená přírodní laboratoř pro výzkum tropického deštného lesa. Pracuje na něm i tým J. Benito Wainwrighta z univerzity ve skotském St Andrews. Dne 27. března 2025 se jednomu z vědců podařilo chytit neobvykle zbarvenou samičku A. festae.
Byla sytě růžová. Výzkumníci hmyz odnesli do terária společně s dalšími běžně zbarvenými jedinci. Po čtyřech dnech si všimli, že růžová kobylka bledne. Začali ji proto pravidelně fotografovat, aby změnu zdokumentovali.
Zvíře během sedmi dnů zcela zezelenalo. Jeho barva byla neodlišitelná od ostatních chycených exemplářů A. festae. Za dalších devatenáct dní pak neobvyklá kobylka sešla věkem. Letos na jaře se však dočkala posmrtné slávy. Výzkumníci o ní zveřejnili vědecký článek.
Entomologové už v minulosti podobné růžové jedince chytili. O prvním takovém případě napsal americký odborník na rovnokřídlé a motýly Samuel H. Scudder v roce 1878. Vědci ale až dosud považovali neobvyklé zbarvení za projev tzv. erytrismu.
Opožděné zelenání
Jde o nahromadění červeného pigmentu. Obvykle vzniká v důsledku poruchy dědičné informace. Někteří živočichové červenají či růžovějí jednoduše následkem pojídání stravy bohaté na příslušná barviva. Pro dotyčného tvora by erytrismus měl být nevýhodný. Červená je nápadná. Zvyšuje pravděpodobnost, že daná potvora skončí někomu v žaludku. Postupná změna v případě růžového exempláře A. festae však působí jinak.
Je možné, že má nějaký hlubší smysl. Wainwright a spol. dokonce mají představu, jaký. Celých 38 procent rostlin na Barro Coloradu vykazuje opožděné zelenání. Jejich listy napřed narostou do plné velikosti. Teprve pak se v nich vytvoří zelené barvivo chlorofyl.
Než se tak stane, jsou načervenalé či růžové. Z hlediska rostlin jde o obranu proti býložravcům. Růžové listy jsou nejedlé. A. festae je ale noční tvor.
Potmě na barvě nezáleží. Kobylka tak může při měsíčku hodovat v zeleném listoví. Přes den se schová v růžové zóně. Jakmile rostlina začne zelenat, mění A. festae barvu současně s ní.
Tak to vidíte. Růžová zachraňuje životy. Mužskou nechuť k této barvě už ostatně v Lidovkách rozebírala kolegyně Karolína Minaříková Krupková. Podle ní jde o vcelku nový fenomén.
V minulosti prý světlejší varianta červené symbolizovala sílu, energii, aktivitu a dokonce určitou agresivitu. Všechno to mají být vlastnosti tehdy spojované s chlapci. Možná na tom něco je. Asi ale budu dál dávat přednost jiným odstínům.