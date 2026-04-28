Apollo a Artemis. Nový závod o Měsíc přesto vyhrají Číňané

Roku 1970 připadlo 11. dubna také na sobotu. Zatímco mise Artemis II letos toho dne končila, „nejúspěšnější neúspěch“ v dějinách letů do vesmíru, jak byl let Apolla 13 později titulován, právě začínal. Exploze kyslíkové nádrže pak nastala nepříjemně symbolicky 13. dubna. Naštěstí to nebyl pátek.
Apollo 13 přivedla na rekordní dráhu nehoda. Artemis II se na podobnou trajektorii vydala podle plánu. A omlouvám se za potřebu vyvrátit populární miskoncepci: nebyla to osmička. Gravitace nutí všechna tělesa opisovat kuželosečky. Protože jsou ale Země, Měsíc i loď neustále v pohybu, je výsledná trajektorie deformovaná – neleží v jedné rovině. Z určitého úhlu to jako číslice osm vypadá, ale v prostoru je to oblouk, který se více podobá elipse. Na vysvětlenou: udělala se vám někdy z kola vašeho bicyklu osmička? Pak víte, že je to ve skutečnosti pokroucená kružnice.
Stejně se to má s dráhou kosmické lodi při obletu Měsíce. Apollo 13 dosáhlo pericynthia 254 kilometrů nad povrchem Měsíce. To úžasné slovo rád vysvětlím: jde o jemnou nuanci nebeské mechaniky. Kdyby loď obíhala okolo Měsíce, nazvali bychom místo nejtěsnějšího přiblížení k povrchu periselenum.
Jenže ani Apollo 13, ani Artemis II nevstoupily na orbitu okolo Měsíce. Zůstaly na hodně protáhlé oběžné dráze okolo Země a díky správnému načasování se jim v cestě ocitl Měsíc. V takovém případě by se místo nejtěsnějšího přiblížení mělo jmenovat pericynthion. Pravda, už v dobách Apolla se ty pojmy často zaměňovaly. Nicméně rekord Artemis II vznikl tím, že měla pericynthion o 6500 kilometrů dále.
Jsou tu i další rozdíly. Zatímco před půlstoletím převládal zájem o technické detaily a hrdinství posádky, současná doba, jíž dominuje zaujetí bizárem všeho druhu, akcentovala rozbitý záchod, potíž s vybíráním e-mailových schránek, fotografování mobilem a „první“ spatření Východního moře lidskýma očima. Lidí, kteří na Měsíci spolehlivě identifikují Mare orientale, je dnes možná více než těch, kteří najdou Grónsko na glóbu za patnáct tisíc. To z hlediska „píár“ není špatný výsledek, nicméně není to věda. Ostatně, část Východního moře je občas vidět i ze Země.
Význam programu Artemis je jinde: spočívá ve vývoji nových kosmických technologií a zkoumání vlivu letu do vzdáleného vesmíru na člověka. Včetně lidské psychiky. Dokázali jsme to, co dokázali naši dědové. A teď se předveďme! Umíme se dostat dále? Chceme na Měsíci stavět vědecké základny? Chceme jeho povrch trvale obydlet? To je úplně jiná disciplína a mnohem těžší cíl než pošlapat měsíční prach jako první. Stejně jako před půlstoletím stojí za současným úsilím dobýt Měsíc nevypsaná soutěž. Vsadím ale boty, že tenhle závod o druhé místo vyhrají Číňané.