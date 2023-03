Narodil se 5. září 1905 v Budapešti jako Artúr Kösztler, rodina jeho matky pocházela z Prahy. Do svých čtrnácti let žil s rodiči v Budapešti, ale po skončení první světové války se přestěhovali do Vídně. Na univerzitě studoval elektrotechniku a psychologii, ale psaní a politika jej zajímaly více, takže školu přestal navštěvovat. Nicméně zájem o přírodní vědy a o lidskou duši ho provázel celý život.