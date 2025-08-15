Pravděpodobnost karambolu zahrnujícího Zemi a další kosmické těleso o průměru od 140 metrů výše vychází 9,12 × 10−5 ročně. Odpovídá to jedné takové události přibližně za jedenáct tisíc let. Takový je nejdůležitější závěr počítačové simulace realizované skupinou výzkumníků vedených Carrie Nugentovou z Olinovy univerzity v Needhamu v americkém státě Massachusetts.
Samotné číslo je poměrně očekávatelné. Nejstarší odhad amerického astronoma Fletchera G. Watsona z roku 1941 skončil hodnotou 10−5. Odpovídá to jedné srážce za deset tisíc let.
K řádově podobným závěrům došla i většina pokusů o řešení stejného problému v minulosti. Nugentová a spol. ovšem svůj hlavní výsledek porovnali s dalšími nebezpečími. Závěry srovnání vás možná překvapí.
Pravděpodobnosti různých událostí během jednoho lidského života nebo pro celou planetu (1: X, vodorovná osa). Pravděpodobnost smrti, pokud daná událost nastane. (Svislá osa). Zásah země planetkou, Zasypání díry v písku, Útok kojota, Útok slona, Úder blesku, Nehoda při seskoku padákem, Udušení CO2, Dopravní nehoda, Vzteklina, Chřipka
Srážka Země s planetkou o průměru 140 metrů pro vás totiž může dopadnout vcelku dobře. Kdyby těleso strefilo oceán, úmrtnost by mohla být dokonce nulová. V případě zásahu hustě obydlené oblasti souše se u planetky podobné velikosti dají očekávat ztráty na životech v řádu milionů.
Pokud se to bude týkat zrovna vás, máte smůlu. Lidí je však na světě 8,2 miliardy. Milion je proto vcelku málo.
Zato když se dostanete do díry s pískem, jejíž stěny se sesypou, vaše smrt je velmi pravděpodobná. Podobné je to s útokem slona. Z hlediska smrtelnosti je horší i úder bleskem.
Přepočítáno: šance na srážku s planetkou už vychází pouhých 0,004 procenta
Šance, že atmosférický výboj strefí zrovna vás osobně, je menší než, že během vašeho života dojde ke srážce Země s planetkou. Vzhledem k celkové lidské populaci však statistici ročně registrují asi 240 tisíc těchto mimořádně nepravděpodobných událostí.
Opačně je to s chřipkou. Během života ji prodělá každý. Pravděpodobnost, že na ni zemřete, je však poměrně nízká. Vědci proto sestavili graf, který ukazuje jak šanci, že ke konkrétní události dojde, tak nebezpečí z ní plynoucí. Najdete ho o kousek výše v tomto textu.