Bez takzvané atlantické meridionální cirkulace (AMOC, z angl. Atlantic Meridional Overturning Circulation) by Evropa byla o dost méně příjemným místem k žití než dnes. Jev patří do celosvětového výměníku mořských proudů, které míchají vodu v oceánu podle její teploty a slanosti. Jejich směr ovlivňuje i Coriolisova síla způsobená rotací Země.
AMOC přivádí k břehům starého kontinentu teplou a hustou vodu z Mexického zálivu. Z dlouhodobých záznamů ovšem plyne, že by mohl slábnout. Pokud by trend pokračoval, hrozil by úplný kolaps systému.
Oceánografové si však až dosud nebyli slábnutím jistí. Chyběla jim data. Nejdelší časové řady měření sahají přibližně do roku 1950. Jde však o nepřímé údaje. Zahrnují jen teplotu vody.
Změnit to měla soustava oceánografických bójí mezi Bahamami a Kanárskými ostrovy. Funguje už od roku 2004. Tým Qianjiang Xinga z Univerzity v Miami teď shrnul její výsledky za dvacet let. Badatelé navíc data zkombinovali s dalšími záznamy z bójek rozmístěných ve třech jiných oblastech Atlantiku.
Výsledek působí strašidelně. Zvlášť, pokud máte rádi teplo. Proud oslabuje každý rok o přibližně 90 000 krychlových metrů za sekundu. Mezi roky 2004 a 2023 klesl podle vědců celkový objem vody v systému o deset procent.
„Jedná se o dosud nejsilnější přímý pozorovací důkaz,“ řekl New Scientistu Stefan Rahmstorf z Postupimské univerzity.
Hlavní příčina poklesu má být tání grónských ledovců. Sladká a lehká voda z nich ředí těžkou a slanou vodu původem z oblastí blíže k rovníku. Naředěná vodní masa pak pomaleji klesá ke dnu. Projevuje se to oslabením proudění u dna západního Atlantiku.
Pokud by systém opravdu zkolaboval, Evropa by se nejspíš ochladila hlavně v zimě. V severní části kontinentu by to mohlo být až o deset stupňů. Letní teploty mohou zůstat vysoké. Změna by ovšem měla globální dopad. Narušila by i systém monzunů v Indickém oceánu.