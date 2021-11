Autentické existenciální mrazení. Almodórovy Paralelní matky oživují mrtvé, aby historie neutekla

Doporučujeme

Oživovat mrtvé, do toho se Pedro Almodóvar nechtěl nikdy pouštět. Ve svém posledním filmu Paralelní matky se o to nakonec přece jenom částečně pokouší, a to s tak samozřejmou jednoduchostí a přesvědčivostí, která bere dech. I proto je před dalším nádechem na konci filmu snadné zaslechnout režisérovu výzvu: „Zkuste to taky, ať nám historie neuteče!“