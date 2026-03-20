Bakterie Deinococcus radiodurans získala své jméno na základě odolnosti vůči radioaktivnímu záření. Přežije dávku 5 000 grayů. Jde zhruba o sedmdesátinásobek hodnoty běžně používané k ničení zhoubných nádorů. I po zabijáckých 12 000 grayích stále ještě žije deset procent buněk těchto nezdolných mikrobů. D. radiodurans je navíc odolný také proti vyschnutí, pobytu ve vakuu nebo velmi kyselém prostředí.
Báseň zapsaná v DNA superodolného mikroba Conana přežije lidstvo
Všechny tyto vlastnosti z něj dělají kandidáta na meziplanetárního cestovatele. Geologové už mnohokrát našli na Zemi meteority původem z Marsu. Pokud by se v nich svezly buňky D. radiodurans, mohly by takový kosmický let přežít.
Otázka je ovšem, jestli by vydržely start. Při nárazech meteoritů je hornina vystavená extrémním tlakům. Buňkám D. radiodurans by tak hrozilo rozdrcení.
Marťani z kávovaru. Miliony „zvířátek“ si doma pěstujete i vy, extrémní teploty jim nevadí
Skupina výzkumníků vedená Kaliatem Rameshem z Univerzity Johnse Hopkinse se to rozhodla otestovat. Badatelé umístili vzorek bakterií mezi dvě ocelové desky, do nichž narážela třetí. Vznikaly tak velmi vysoké tlaky.
D. radiodurans zvládal bez větších potíží 1,4 gigapascalu. Tento tlak přežilo zhruba devadesát procent jeho buněk. Je to přitom asi 14 000krát víc než běžný tlak zemské atmosféry na úrovni mořské hladiny.
Tlak 2,4 gigapascalu přežilo asi šedesát procent buněk. Nejvyšší tlak, který aparatura dokázala vytvořit a změřit, byl 2,9 gigapascalu. Přežívalo v něm deset procent bakterií.
Stopařův průvodce po Sluneční soustavě: jak se svézt k Marsu na asteroidu?
Mezi tlakem a přežitím existoval vcelku jednoduchý vztah. Z něj se dá dopočítat, že podíl přeživších bakterií klesne pod jednu miliontinu až při tlaku 3,1 gigapascalu. Tlak 3 gigapascaly ještě pořád vydrží poměrně slušné množství mikrobů.
Zásah meteoritem by byl pro D. radiodurans bezpochyby nepříjemný. Nezanedbatelná část bakterií by ho však přežila. Alespoň teoreticky se tak mohou vydat na cestu Sluneční soustavou.