OBRAZEM: Barrandovské terasy. Když noblesu střídali nacističtí pohlaváři

Býval to vrchol výletnické a večírkové noblesy. Zářivě bílá budova Barrandovských teras, které byly slavnostně otevřeny v říjnu 1929, se pyšně tyčila nad Vltavou od konce 20. let. Na jejich parketech se skvostným výhledem se hrálo, zpívalo a tančilo, dole pod skálou skákali plavci do nejmodernějšího bazénu. Oslnivý lesk teras „za Prahou a přece v Praze“ začal uvadat v 60. letech a koncem tisíciletí už celý komplex chátral nad pletencem silnic Barrandovského mostu. Dlouho chátrající funkcionalistickou budovu nyní vlastní liberecký podnikatel Michalis Dzikos, který po jejích stranách od roku 2016 přistavěl dvě budovy původně prezentované jako hotel a vznikají zde byty.