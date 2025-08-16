První ministr životního prostředí ČR oslavil devadesátku. Jeho život zásadně poznamenalo hnutí woodcraft

Studium vztahů člověka a přírody, poznání a ochrana životního prostředí, prosazování myšlenek udržitelného rozvoje a boj za záchranu naší planety před námi samými se staly celoživotní náplní vědce, pedagoga, environmentalisty, politika a zástupce naší země v mnoha světových organizacích. Bedřich Moldan se včera 15. srpna dožil 90 let.

Woodcraft je úzce spojen se zálesáckou tradicí osídlování východního pobřeží Ameriky. Je to výchovné hnutí, jehož vznik inicioval přírodovědec a spisovatel Ernest Thompson Seton. Typický je v něm důraz na individualismus, nedbání jakékoli širší organizace.

Moldan si uvědomil, že analytická chemie není všechno a že větší smysl dává věnovat se stavu přírody, životního prostředí a jejich udržitelnosti. A tyto myšlenky šířit dál.

„V tomto smyslu mě woodcraft poznamenal na celý život,“ říkává Bedřich Moldan. „Nemám důvěru ke kolektivním hnutím, nejsem vnímavý k tomu, co zrovna letí.“

