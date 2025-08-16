První ministr životního prostředí ČR oslavil devadesátku. Jeho život zásadně poznamenalo hnutí woodcraft

Woodcraft je úzce spojen se zálesáckou tradicí osídlování východního pobřeží Ameriky. Je to výchovné hnutí, jehož vznik inicioval přírodovědec a spisovatel Ernest Thompson Seton. Typický je v něm důraz na individualismus, nedbání jakékoli širší organizace.
Moldan si uvědomil, že analytická chemie není všechno a že větší smysl dává věnovat se stavu přírody, životního prostředí a jejich udržitelnosti. A tyto myšlenky šířit dál.
„V tomto smyslu mě woodcraft poznamenal na celý život,“ říkává Bedřich Moldan. „Nemám důvěru ke kolektivním hnutím, nejsem vnímavý k tomu, co zrovna letí.“