Katastrofického otce si drž od těla. Američan ukazuje, jak psát velký román, když není o čem psát

Román 22:04 Bena Lernera je pozoruhodný tím, že říká mnohé o současnosti, stejně jako o současné literatuře. Přesto to není román výjimečný. Ba naopak se čtenář podivuje, proč po Topecké škole (2019) přichází nakladatelství Argo ve své edici AAA i s 22:04 (2014), neboť lze jen těžko čekat, že díky tomuto dílu nějak změníme náhled: že si začneme myslet, že se jedná o velké romány a Ben Lerner (1979) že je tím žijícím velikánem, kterého je třeba sledovat.
Do prozaických textů amerického tvůrce se snadno vstupuje a je v nich člověku dobře – neboť podvědomě tuší, že se v nich nic podstatného nestane. Zároveň se však zdá jaksi nadbytečné vnímat je jakožto celek, a tedy je dočítat, neboť se jedná o shluk všeho toho, co literát nashromáždil, co pečlivě zachycuje a čemu dokáže dát přídech jakési symbolické závažnosti, na kterou vás pochopitelně okamžitě upozorní, aby jeho námaha nepřišla vniveč.
Pro někoho je nyní modlou pojem autofikce. Pro jiné jde ovšem pouze o módní označení literární samohany a důkaz, že současní literáti vlastně nemají o čem psát.
Zpoza hradby banálních popisů z nouze je na nás neustále pomrkáváno, že pokud skočíme na to, že za tím není nic víc, budeme za hlupáky. Ovšem ve skutečnosti se jedná o román poslepovaný z malých událostí, z nichž se tvůrce marně snaží dělat milníky, takže brzy v průběhu četby zjistíme další příznak toho, že Lernerovy romány nefungují: stejně snadno, jako jsme do nich vstoupili, je můžeme i kdykoliv opustit a nikdo a nic nám nebude chybět.
Tyto romány tu jsou především proto, abychom pochopili, že Ben Lerner je velký romanopisec – a jejich české překlady zas proto, aby nám předestřely, že je velký americký romanopisec. Ve 22:04 v převodu Petra Fantyse čteme o vypravěči, který býval básníkem – stejně jako autor –, teď už je vnímán jakožto romanopisec, neboť poezie nenese, zatímco romány sypou. Zálohu na nový román dostává na základě povídky otištěné v prestižním New Yorkeru. Ano, jedná se o vážené periodikum, kde tisknout povídky bývalo známkou kvality. Avšak pokud tento magazín vychází i dnes, musí logicky tisknout tvůrce, kteří jsou k dispozici. Pokud publikujete v New Yorkeru, musíte být výjimečný. Ale může to být i naopak: New Yorker už není, co býval, neboť musí tisknout to, co je dnes k mání.
Tomu vzal, tomu taky…
Romány Bena Lernera jsou velmi dobrým zachycením stavu světa, kde se všichni zabývají výhradně sami sebou, případně vše okolo zneužívají – či dokonce znásilňují – pro vlastní zviditelnění. Když chcete naznačit, že znáte hlubiny poezie, dáte tam trochu Whitmana. Když cítíte, že by to chtělo špetku tragična, připomenete havárii raketoplánu Challenger či neopominete během potulování se po New Yorku zmínit prázdné místo po Dvojčatech. A pokud se chce zmatenému čtenáři vsugerovat, že 22:04 je dílo s velkým D, dá se zas na obálku citát z jedné britské recenze: „Skvělý spisovatel, skvělý román.“
22:04
Tady se dostáváme k tomu, že jsme patrně dílům Bena Lernera křivdili, když jsme řekli, že se nejedná o výjimečné romány. Dost možná se totiž nejedná o romány. Vůbec spousta nedorozumění a různic dnes vychází nejen z toho, že si lidé slova definují rozličně, nýbrž též z toho, že se zbytečně vysilujeme lpěním na klasických pojmech – román, demokracie, rodina –, které už k současné realitě nepřiléhají.
Například pro určité lidi z literatury nesoucí se na módní vlně je nyní modlou pojem autofikce. Pro jiné jde ovšem pouze o módní označení literární samohany a důkaz, že současní literáti nemají o čem psát. Autofikce by se tak dala označit jakožto román, jenž je hned na začátku vědomě, dobrovolně oslaben tím, že hlavní postavou bude sám autor, jenž se ale může, kdykoli sám sebe zažene do kouta, zbaběle schovat za průhledný převlek nazývaný „vypravěč“. Jedna z mnoha definic autofikce by tak mohla znít: Tvůrce se domýšlivě domnívá, že čtenář nemá nic lepšího na práci než si s ním hrát na schovávanou.
Drama zbytečného člověka
Ve 22:04 najdeme rovněž trefnou pasáž odkrývající, co dnes znamená, že se o knize takzvaně mluví. Nehovoří se o titulu, který již vyšel, nýbrž o tom, na nějž byla zaplacena záloha. Ostatně skutečnost, že někdo byl ochoten zaplatit velkou zálohu, je nejzajímavějším příběhem v románu, či spíše o románu: „,Musíte mít na paměti, že ten váš návrh knihy…’ agentka se zamyšleně odmlčela, čímž naznačila, že se chystá něco velmi opatrně formulovat. ,Váš návrh knihy může mezi nakladateli vyvolat větší nadšení než kniha samotná.’“
Ano, jistě může jít opět o autorské pohrávání a matení, na které naletí jen naivní čtenář, nicméně je evidentní, že se pohybujeme v literárním rybníčku, kde je spisovatel rád, že není úplně na suchu, proto bere do hry vše, co je k dispozici. Ve 22:04 tak nechybí ani stipendijní pobyt, kde spisovatel píše. Tento motiv patrně v současné literatuře nahrazuje mizející erotické scény.
Agentka pokračuje: „Vymyslete jasný, geometricky přesný děj, popisujte obličeje, třeba i tváře lidí u vedlejšího stolu, a dbejte na to, aby hlavní hrdina prošel nějakou dramatickou proměnou.“
|
22:04 je, stejně jako Topecká škola, důkladně prohnětený text, zároveň však se jedná o prózu, kde většina toho, co čteme, je naprosto postradatelná, nebylo nutno dané zaznamenávat – tedy kdyby autor netoužil poslepovat román. I když ve 22:04 jsou přítomny i fotografie. Ovšem tento aspekt vyznívá jalově. Do potměšilé hry s amatérskými snímky v prózách věhlasného W. G. Sebalda to má zatraceně daleko.
Agentčina poznámka stojí za pozornost i proto, že objasňuje další současnou frekventovanou mýlku, nepochopení. To, co mladí autoři považují za dramatickou proměnu – jde o odlišné vnímání, či opět o to, že nic lepšího nemají na skladě? –, starší generace, mající v paměti skutečně velké romány a velké dějiny, hodnotí nikoli jakožto dramatický oblouk, nýbrž daleko spíš jako pověstné lentilky pod kobercem. Nic skutečně naléhavého. Ve 22:04 mimochodem sledujeme bolestínské běhání po doktorech, protože život je po třicítce pořád ještě na začátku, či náznak soumračné katastrofy v New Yorku, jež je okamžitě literárně využita, aniž by ovšem nabyla skutečně osudového rozměru a byla pamětihodná.
„Jsem dospělý funkční jedinec asi tak, jako je Pluto planeta,“ říká vypravěč 22:04. Ano, tento mladý muž se zdá být poněkud k ničemu. A to paradoxně i ve chvíli, kdy se výjimečně zapojí. Například do práce v jakémsi obchodním družstvu. Má patrně jít o ekologicky šetrný, a co se týče pospolitosti, taktéž obdivuhodný podnik, kde si lidé, kteří nemusí chodit do práce, mohou krátkým přičiněním pokrytecky pořídit odpustky. Avšak člověku je z této pasáže poněkud mdlo, jako by se propadl kamsi do orwellovského světa. Všechno je jenom jako, na chvilku, především jde o to, moc se neumazat, ale přitom demonstrovat, že i my umíme máknout, nejsme společenští paraziti a alibisti.
Na mámu a na tátu
Náš vypravěč se stane rovněž dárcem spermatu ve prospěch kamarádky Alex – tyto scény z prostředí kliniky, kde dárce onanuje u pornofilmů, by se pro změnu mohly stát náhražkou dřívějších scén, v nichž se nevěsta rozhodovala mezi dvěma ženichy. Pozoruhodné je už to, že Alex sice chce jeho sperma, ale sex s ním odmítne, takže jde spíš o poraženého než o vítěze. Nicméně Alex na tom není tak, že by jí tikaly biologické hodiny a nikoho neměla, daleko spíš nikoho nechce. Řekněme to jednoduše, ona touží po dítěti, nikoli po dvou: po dítěti a dětinském otci svého dítěte.
„Přicházíš v úvahu, protože budeš laskavý a strýčkovsky shovívavý, dokážeš ji finančně podpořit a může u tebe najít emocionální podporu, ale má za to, že jsi příliš roztěkaný a vystrašený na to, abys nějak výrazně zasahoval do rané fáze vývoje dítěte a jeho každodenního života. Nechce na to být sama, ale nechce ani plnohodnotného partnera. Pocházíš ze skvělé rodiny (Alex milovala mé rodiče) a nehrozí, že bys někdy úplně ,dezertoval’, ale zároveň jsi dostatečně dětinský a zaujatý sám sebou, takže veškerou podstatnou výchovu jistě necháš na ní. Nevybrala si tě navzdory tvým nedostatkům, ale právě kvůli nim, což u mileniálek představuje novou strategii páření, protože jejich prioritou není založit tradiční rodinu, ale držet si od těla katastrofického otce.“
|
Obecně máme tendenci dávat do popředí řadu „nebezpečných“ témat, jako je zhoršující se životní prostředí či války, avšak jakmile přijde na to, že někdo chce dítě, jde tohle všechno stranou. Máme tomu říkat přirozenost, pud, nebo sobectví? Máme všechno, chybí již jen děťátko. Nebo jde o panenku na hraní? Takže: Jsou na tomto světě dnes dospělé alespoň ženy?
Sám vypravěč své „nadání“ k otcovství na zkoušku předvádí ve scénách, kdy doučuje jednoho hocha, kterého občas někam vezme. Ovšem zdá se, že to není tak, že by mladý muž pohlídal malého darebu a že by mu za to jeho rodiče byli vděční. Daleko spíš se v dnešním korektním světě zdá, že hodný strýček celou dobu trne, aby neudělal či nepronesl něco, co by chlapci připadalo divné, a tak by to následně řekl rodičům. Kdo koho tedy hlídá? A kdo se bojí a proč?
Nečteme, ale fandíme
Možná by tak nakonec bylo nejpřesnější formulovat autofikci jakožto román v nedospělém světě. Všechno vnímat jenom ze svého pohledu nebo podle toho, jestli to je pro mě nějak přínosné – například pomáhám, jen když se u toho můžu vyfotit či natočit a použít to pro vlastní prezentaci –, a to ostatní ignorovat, marginalizovat. Na jednu stranu se to může zdát jako až příliš upřímný přístup, na druhou stranu to lze nahlížet jako (nevyžádané) dezinformace svého druhu.
Ostatně dalo by se říct, že dalším tématem 22:04 je nepřekvapivě místo umění a umělce v současném světě. Jde o postradatelnou složku? Zažíváme dnes už jen komické stínování toho, jak to bývalo, včetně publikování v New Yorkeru a následné vysoké zálohy na román? Samozřejmě společnost ráda žije s dojmem, že nějací umělci žijí i v přítomnosti. Společně s citovanou agentkou si ale můžeme povědět, že daleko raději se lidé okázale baví o tom, co kdo píše či co kdo napsal, než aby to četli. Nejde o nic výjimečného, literatura se nijak neliší od ostatních součástí společnosti. Vše se zavíjí do sebe: politici se zabývají politiky, takže se k politice ani nedostanou. A tak dále.
|
V případě literatury to můžeme vnímat jako snobské přetvařování a lenost, ale stejně tak jako pokus o nový způsob mytizování. Proto se taky v autofikci – 22:04 nevyjímaje – uvádí tak často na scénu spisovatel, který píše, a řeč bývá nejen o knize, již právě píše, nýbrž i o těch již vydaných. Je to pokus o bezprostředně mytizující autorskou samoobsluhu. Protože čekat na to, zda knihu někdo přečte a vychválí, je nanejvýš riskantní model. Samo se to neudělá.
Nepřekvapí, že též vycouvávání umění ze společnosti je ve 22:04 zachyceno. Jedna z postav totiž má skvělý podnikatelský záměr, našla díru na trhu. Požádá pojišťovny, aby jí darovaly poškozená a nerestaurovatelná výtvarná díla, načež je vystaví ve svém Institutu pro totálně odepsané umění, kam jistě zajdou i ti, kdo na výstavu nikdy ani nepáchnou. Jenže literatura je už dnes natolik odepsaná, že ji nelze vystavit ani v Institutu pro totálně odepsané umění. Jenom vyčítavě leží a čeká, až bude přečtena.