Volíte mluvku, nebo radši žvanila? Ben Lerner ukazuje, že současný svět ovládlo tlachání bez obsahu

Mluvit se má, když máte co říct. A to, co říkáte, si taky máte myslet… Nic z toho dávno neplatí. Román Topecká škola amerického autora Bena Lernera představuje svět, kde je jedno, co říkáte, hlavní je řečovým proudem zatlačit druhého do defenzivy. Je to svět, kde rétorické schopnosti nahradily fyzickou sílu. Je to náš svět, vítejte na planetě prachsprostého tlachání.