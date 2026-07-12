Dostal zásah do hlavy, přesto dokončil misi. Pilot Benedikt Blatný patřil mezi nejlepší

„Krátce před dosažením cíle byl letoun zachycen světlometem, který byl rychle následován dalšími, až se na stroj koncentrovalo přibližně 40–50 světlometů a těžké i lehké protiletadlové dělostřelectvo udržovalo soustředěnou palbu. Navzdory této nebezpečné situaci prováděl četař Blatný jen mírné úhybné manévry, pevně odhodlán dosáhnout svého cíle a dokončit misi. Poté, co úspěšně shodil bomby, provedl ve snaze vyhnout se této protiletadlové baráži prudký střemhlavý let do výšky asi 6 000 stop, ale i v této výšce proti němu zahájily palbu velkorážné kulomety. Posádka celkově snášela 20 až 25 minut intenzivní palby a teprve poté, co se četaři Blatnému podařilo uniknout z pásma palby, přiznal, že byl zasažen do hlavy. Pokračoval v řízení stroje na kurzu domů dalších 20 minut, než předal řízení druhému pilotovi. Stroj byl úspěšně doveden zpět na domovskou základnu, ale kvůli množství zásahů, které utrpěl, byl vyřazen z provozu hydraulický systém, radiostanice byla nefunkční a bylo nutné provést nouzové přistání. Toho bylo úspěšně dosaženo, aniž by došlo k vážnému poškození stroje a bez jakéhokoli zranění posádky. Během celého tohoto zpátečního letu četař Blatný nadále radil druhému pilotovi a je převážně jeho zásluhou, jeho chladnokrevnosti, houževnatosti a odhodlání, že mise byla i přes takto nepříznivé podmínky tak úspěšně provedena a zakončena.“
Benedikt Blatný se narodil 21. března 1914 v obci Lovčice na Hodonínsku jako druhorozený potomek Valentina Blatného a jeho manželky Anny, rozené Aufové. Rodina bydlela v domě č. p. 230 v uvedené obci a v roce 1921 domácnost obývalo celkem pět osob. Kromě Benedikta a jeho rodičů to byli i Benediktova o dva roky mladší sestra Věra a o šest let mladší bratr Bernard. Prvorozená dcera Valentina zemřela nedlouho po porodu v roce 1913.
Otec Valentin soukromě hospodařil jako rolník a matka Anna se starala o běh domácnosti. V období docházky Benedikta Blatného na obecnou školu, na začátku září 1924, však rodinu zasáhlo úmrtí matky Anny. Péče o hospodářství a děti nemohla dlouhodobě zůstat jen na hlavě rodiny. Valentin Blatný se tak v květnu 1925 oženil s o sedmnáct let mladší Žofií Duroňovou.
|
Proti hnědé i rudé totalitě. Alois Šeda strávil velkou část života v odboji
Po čtyřech ročnících měšťanky se Benedikt Blatný vyučil zámečníkem na odborné pokračovací škole v Brně. Už v roce 1933 ale nastoupil na Školu leteckého dorostu v Prostějově, jelikož v létání viděl svou budoucnost. Už tam patřil mezi nejschopnější. Následně nastoupil službu v československé branné moci a jako pilot sloužil u Leteckého pluku 1 „Tomáše Garrigue Masaryka“.
Začátkem června 1936 zažil nepříjemnou situaci, když mu během cvičného letu u Dolních Břežan začal vynechávat motor. Při pokusu o nouzové přistání zavadil podvozkem o strom a letadlo dopadlo na pole, kde se několikrát překotilo. On sám vyvázl bez zranění, ale jeho pozorovatel musel být převezen do divizní nemocnice v Praze. V listopadu téhož roku však rodinu Blatných zasáhla ještě jiná letecká nehoda, která skončila tragédií. Benediktův mladší bratranec, desátník Miroslav Blatný, často chybně označovaný jako jeho bratr, zahynul při srážce dvou letadel u obce Dobrochov.
Četař Benedikt Blatný setrval u letectva jako délesloužící až do nacistické okupace v březnu 1939. Již v té době šlo o zkušeného pilota, který měl za sebou například kurz létání v noci nebo působení ve funkci leteckého instruktora. Kromě toho si uvědomoval povinnost bojovat za svobodu své vlasti. Utekl tedy do Polska, odkud dále odplul lodním transportem do Francie. V Paříži po podepsání pětiletého závazku ke službě v Cizinecké legii vyčkával na vyřízení žádosti a v druhé polovině srpna byl odeslán do výcvikového střediska legie v Sidi Bel Abbès v Alžíru.
|
Pilot, který přežil přistání na vodu. Životní zkoušky Václava Kopeckého tím ale zdaleka neskončily
Po vypuknutí války se ze severní Afriky vrátil zpět do Francie a na letecké základně v Toulouse procházel výcvikem na francouzské technice. Stejně jako mnozí další českoslovenští letci ale nestihl do přímých leteckých operací zasáhnout a v červnu musel být evakuován přes Oran, Casablancu a Gibraltar do Velké Británie.
Krátce nato, v červenci, byl Benedikt Blatný přijat do dobrovolnické zálohy britského Královského letectva a stál u zrodu 311. československé bombardovací perutě. Než zasáhl do bojových operací této jednotky, musel ještě projít výcvikem na britských strojích. K prvnímu operačnímu letu, jehož cílem se stal přístav Lorient, vzlétl jako druhý pilot osádky Jana Hrnčíře 27. prosince 1940.
Takových letů podnikl do července 1941 bezmála čtyři desítky, částečně jako druhý pilot v osádce Josefa Šnajdra a jiných kapitánů, na pozici prvního pilota ale několikrát letěl i on sám. Ve výčtu cílů náletů, kterých se zúčastnil, lze opakovaně pozorovat Berlín, Kolín nad Rýnem, Kiel, Hamburk, Wilhelmshaven, Münster, Mannheim a další.
|
Rosničkář. Miloslav Štěpánek stál za rozmachem letecké meteorologie
Důkazů o nebezpečí operačních letů je u Benedikta Blatného několik. Dne 1. března 1941 musela osádka nouzově přistát s poškozeným strojem poté, co během náletu na Kolín nad Rýnem dostala zásah flakem, který zničil radiostanici a pomůcky navigátora. Během dalšího náletu na toto město v noci z 19. na 20. června 1941 letadlu vysadil jeden z motorů, jenž navíc před přistáním začal hořet.
Bezpochyby nejnáročnější byl ale nálet na Hamburk v noci na 12. května 1941, během něhož byl Benedikt Blatný jako kapitán vlastní osádky zraněn střepinou na hlavě a jeho letoun byl těžce poškozen flakem. Rozhodl se ale u řízení stroje zůstat, vyvést ho z nejtěžšího a teprve poté předat řízení druhému pilotovi, aniž by ho přestal instruovat. Za tento hrdinský čin mu byla udělena vysoce ceněná britská Záslužná letecká medaile, zároveň se stal držitelem již čtvrtého Československého válečného kříže 1939.
Vynikající schopnosti Benedikta Blatného neunikly jeho nadřízeným. Po odlétání předepsaného operačního turnusu a zaslouženém odpočinku nastoupil v říjnu 1941 službu u elitní 138. perutě, která plnila jedny z nejnáročnějších úkolů v rámci perutí Královského letectva. Známá je zvláště pro vysazování paraskupin nad okupovanou Evropou.
|
Americký občan v bojích o pražský rozhlas. „Joe“ Krofta pomáhal v květnu 1945 i jako hlasatel
Jeho nasazení u této perutě ale nemělo příliš dlouhého trvání. Stížnosti na zastaralé stoje vedly k přemístění jeho československé osádky k jiným útvarům. Od ledna 1942 tak Benedikt Blatný působil jako letecký instruktor u 1429. československé výcvikové letky na základně East Wretham.
V září 1942 byl Benedikt Blatný odeslán jako instruktor do Kanady. Během svého působení zde se zúčastnil i akce propagující podporu válečného úsilí. V rámci této tour navštívil například New York, kde se setkal s tamějšími významnými osobnostmi a celebritami. Poté se ale znovu navrátil k službě leteckého instruktora.
Benedikt Blatný zahynul 8. července 1943 během cvičného letu, kdy došlo ke srážce dvou letadel od No 32 Service Flying Training School nad letištěm Moose Jaw v kanadské provincii Saskatchewan. Spolu s ním při havárii zahynul kromě dvou spojeneckých letců i další československý letec Svatopluk Malý. Benedikt Blatný byl pohřben 12. července na Rosedale Cemetery v Moose Jaw. Posmrtně byl postupně povyšován až do hodnosti plukovníka.