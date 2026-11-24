Pij! Tímto cimrmanovským pokynem vstoupila do klíčového biblického příběhu žena, která se vyznačovala neobyčejným odhodláním řídit svůj život. A případně i životy svých blízkých.
Je to vlastně Rebeka, kdo v rodině převzal roli patriarchy. Ne náhodou občas někdo navrhne, že by se mělo mluvit o Bohu „Abraháma, Rebeky a Jákoba“.
V tom se pamětihodně lišila od svého manžela Izáka, člověka naopak mírného, až pasivního. Snad to souviselo s dětským zážitkem, kdy ho otec Abrahám málem obětoval na hranici. Od té doby jako kdyby Izák žil jen napůl a druhou polovinu za něj odžila jeho agilní manželka. Její dětské zážitky neznáme. Možná právě kombinace těchto povah byla potřebná pro úkol, který je čekal.