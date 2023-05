Hrozba zchudnutí vyhání lidi demonstrovat. Obrazy skutečné bídy nabízí katalog k výstavě Chudá Praha

Bída a chudoba provází lidstvo od nepaměti. Ale názornou představu umožní jen fotografie a obrazy. Proto i bídu a chudobu lze názorně ilustrovat jen nějakých 150 let nazpět.

Dokládá to velmi pěkná kniha Chudá Praha. Vydalo ji Muzeum hlavního města Prahy. Je to katalog ke stejnojmenné výstavě, kterou muzeum pořádalo v roce 2019. Už tehdy nás zaujala a v Lidovkách jsme na ni upozornili. Proč tedy upozorňujeme i na katalog, který ji „pouze“ shrnuje?

Jana Viktorínová: Chudá Praha. Lidé – Místa – Instituce (1781–1948). Vydalo Muzeum hlavního města Prahy, Praha, 2023. 240 stran

Důvodů je více. Jednak ten, že jde o knihu zdařilou, obsáhlou a informativní. Člověk se v ní pozastaví i nad detaily, které při procházení výstavou třeba pominul. Ale hlavní důvod je jiný. V roce 2019 bída působila spíš abstraktně. Média zveřejňovala individuální případy chudoby i systémové případy vyloučených lokalit. Ale představa, že heslo „Česko proti bídě“ naplní Václavské náměstí demonstranty, byla mimo realitu. Teď je to skutečnost.

Noviny přinesly zprávu, že „minimální důstojná mzda“ v Česku činí 41 tisíc korun. A protože na tento příjem dosáhne jen 37 procent zaměstnanců, zdálo by se, že dvě třetiny Čechů žijí v bídě. To samozřejmě neodpovídá zkušenosti, jakou zprostředkuje prostý pohled na ulici.

Úhrnem. Hodně lidí se u nás obává zchudnutí. To nelze popřít ani bagatelizovat. Ale chcete-li vidět, jak vypadá skutečná bída, přesněji jak vypadala v první polovině 20. století, sáhněte po avízovaném katalogu.

Tvář Velké deprese

Téma bídy rozebírá systematicky, po stránce historické, sociální či institucionální. Od reforem Josefa II. (kdy vznikaly chudobince, chorobince, nalezince, sirotčince či blázince) až po rok 1948, kdy byla bída vytěsněna z debaty i statistiky a její doklady se přesunuly do archivů (z nichž katalog čerpá). A také po stránce urbanistické (nouzové kolonie, skalní byty, bydlení ve vagonech), hygienické či kriminální. Je to pozoruhodný přehled s bohatými vysvětlivkami. Ale těžiště toho, co osloví návštěvníka výstavy či čtenáře katalogu, spočívá v ilustracích.

Kniha se opírá o snímky, kresby, obrazy, plány, dokumenty, dobový tisk i vyhlášky (“žebrota se zapovídá“). To fotografie jí dodávají emoce. I bez komentářů vypovídají o tom, jaký je rozdíl mezi bídou na ulicích, v prostředí nouzových bytů, vyvařoven či ohříváren, jak bylo zachyceno na snímcích před 80 až 120 lety, a tím, co by se fotograficky dalo zachytit dnes.

Je to názorná ukázka rozdílu mezi bídou reálnou, na jakou dnes narazíme už jen výjimečně, a i ti starší ji znají jen ze školní četby (Malý Bobeš od Plevy), a dnešní bídou zachycovanou spíše statisticky či byrokraticky než na skutečných obrazech.

Není to česká specialita. Světovou proslulost získal snímek zoufalé vdovy se sedmi dětmi z tábora pro zemědělské dělníky v Kalifornii, kde roku 1936 hledala práci. Ač ho pořídila státní úřednice, ne fotografka, zachytil atmosféru i tvář Velké deprese. Hledáte-li analogii z krize let 2007–2009, máte smůlu. Najdete spíše snímky lidí, kteří přišli o hypotéku a vyklízejí domky. I když prožívají emoce, není to život ohrožující chudoba.

Totéž platí i u nás. Hrozba zchudnutí vyhání lidi demonstrovat. Ale těžko mezi nimi najdete takové, kteří se obávají, co budou ten den jíst a kde budou spát. Je užitečné mít tento rozdíl v patrnosti. K tomu poslouží i avizovaný katalog.