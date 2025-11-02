Bílí trpaslíci se chovají jako kanibalové. Pozřou své vlastní děti nebo jiné hvězdy

Nebudeme filozofovat, zda duše hvězd odcházejí do nebe, když hvězdy už na nebi jsou, ale zaměříme se na bílé trpaslíky, tělesné pozůstatky hvězd, jež byly za svého života podobné Slunci.
Když taková hvězda vyčerpá zásoby vodíku, tedy paliva jaderné fúze, začnou se v jejím nitru v předsmrtné křeči syntetizovat těžší prvky. Posledním mocným výdechem pak hvězda odhodí své vnější vrstvy a vytvoří planetární mlhovinu – okázalý náhrobek, který označuje místo, kde najdeme obnažené husté jádro bývalé hvězdy.
Právě z něj se stane bílý trpaslík. Velikostí je srovnatelný s planetou, ale hmotnost má jen o něco menší, než měla původně celá hvězda. V jádrech bílých trpaslíků pozorujeme převážně buď uhlík a kyslík, nebo kyslík a neon.
V srpnu byl v časopise Nature Astronomy zveřejněn článek skupiny vědců, kterou vedla Snehalata Sahuová z britské University of Warwick. S využitím ultrafialového spektrografu Hubbleova vesmírného teleskopu se tým pustil do ohledávání mrtvých hvězd. A zjistil, že někteří bílí trpaslíci jsou překvapivě živí.
Například jeden, „pojmenovaný“ WD 0525+526, je příliš horký, příliš hmotný a příliš chudý na uhlík, takže se nezdá, že by vznikl výše popsanou cestou. Jako nejpravděpodobnější se jeví vysvětlení, že WD 0525+526 vznikl srážkou dvou bílých trpaslíků nebo tím, že mrtvá hvězda pozřela malého hvězdného obra.
Aby toho nebylo málo, o měsíc později tentýž tým oznámil, že pomocí stejného přístroje přistihl jiného bílého trpaslíka – WD?1647+375 –, jak roztrhal na kusy a pohlcuje těleso, jež mohlo být ledovou trpasličí planetou. Například Plutem.
Z toho můžeme pocítit lehké mrazení. Máme totiž před sebou obraz vlastní budoucnosti. Jde o to, že asi za pět miliard let Slunce odhodí obálku a stane se bílým trpaslíkem. A možná začne pojídat zbytky svých planet a trpasličích planet, podobně jako WD?1647+375.
Případ mrtvých/nemrtvých hvězd ukázal na tři důležité věci. Prokázala se užitečnost velkých a důkladných prohlídek oblohy. Podezřelé bílé trpaslíky tým vytipoval v datech získaných vesmírnou observatoří Gaia, jež provedla census téměř dvou miliard hvězd v našem okolí. Také vidíme, že ani bílí trpaslíci nejsou vždycky tím, čím se na první pohled jeví.
Pro astronomy z toho plyne potřeba prozkoumat, kolik se mezi normálními bílými trpaslíky skrývá kanibalů, kteří pozřeli své vlastní děti nebo jiné hvězdy.
A do třetice: v 19. století platila hypotéza, že planety vznikají odtržením ze Slunce, postupně se vzdalují a stárnou, až se daleko od mateřské hvězdy rozpadnou a jejich trosky se v podobě komet vracejí, aby umřely pohlceny Sluncem. Podobnost s výzkumem Snehalaty Sahuové je sice náhodná, ale do tohoto času trocha duchařiny patří.