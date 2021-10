Bill Gates a záchrana planety. Nesmíme vypouštět žádné skleníkové plyny, míní miliardář

Největší problémy s omezováním emisí jsou totiž jinde, než si většina lidí myslí, a dobré řešení je často jiné, než voliči i politici předpokládají.



Podle Gatese jsou pro uvažování o změně klimatu způsobené člověkem důležitá jen dvě čísla: nula a padesát jedna miliard. Na nulu ze současných zhruba 51 miliard tun za rok potřebujeme podle Gatese dostat objem vypouštěných skleníkových plynů do roku 2050. Mělo by to být tak akorát na to, abychom udrželi oteplování planety způsobené skleníkovými plyny v jakžtakž snesitelných mezích.