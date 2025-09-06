Velký bílý doktor uprostřed džungle. Moderního světce Schweitzera dnešní svět kritizuje

V lednu 1923 navštívil Albert Schweitzer Prahu. Jeho příznivci si mohli poslechnout varhanní koncerty v jeho provedení v kostelích sv. Klimenta a sv. Michala v Jirchářích, na jehož zdi byla také v říjnu 1993 za přítomnosti Schweitzerovy dcery Rheny odhalena jeho pamětní deska.
Z Lambaréné se postupem času i díky zlepšující se dopravní infrastruktuře stalo stále přístupnější poutní místo, do něhož přicházeli lidé z celého světa, aby uprostřed „divoké džungle“ viděli „svatého“ muže a „velkého bílého doktora“.
A nebyla to poslední návštěva naší země. O pět let později, roku 1928, přijel Schweitzer do Prahy podruhé. Tentokrát tu nekoncertoval, ale převzal čestný doktorát z filozofie a setkal se i s prezidentem Masarykem, jenž mu později v dopise vyjádřil poklonu za to, že dokázal proměnit „své teorie a svou filozofii v činy lásky“. Na naši metropoli nezapomněl: když o více než třicet let později, v říjnu 1964, Schweitzera v africkém Lambaréné navštívil český evangelický teolog Radim Kalfus, Praha a její krásy se mu prý opět vybavily.