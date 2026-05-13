Narcistní Trump a věcný Dawkins proti aktuální módě: co nám říká biologie o konceptu pohlaví?

Nejspíš by skončili jako spisovatelka Joanne Rowlingová, která podobné buřičské řeči vede na sociálních sítích. Když třeba naznačila, že menstruují jen ženy, spustila tím vůči sobě celosvětovou lavinu nenávisti ze strany aktivistů bojujících proti nenávisti, kteří ji označili za transexkluzivní radikální feministku.
Na Západě totiž frčí relativistický pohled, zpochybňující zavedený koncept biologického pohlaví. To má představovat spíše plynulé spektrum než binární vlastnost. Vážnost situace podtrhuje skutečnost, že tento koncept přetekl z humanitních oborů do oblasti věd přírodních.
Loni v únoru zaslali předsedové tří amerických společností evolučních biologů a ekologů společný dopis prezidentu Trumpovi a členům amerického Kongresu. Uvádějí v něm, že rozsáhlé vědecké důkazy odporují tvrzení, že existují dvě neproměnlivá pohlaví. Proti tomu však vystoupila řada jiných vědců, mezi nimi i oxfordský profesor a světoznámý popularizátor evoluční teorie Richard Dawkins.
Tomu americký prezident není ani trochu sympatický. Pokud však tvrdí, že pohlaví jedince je biologicky determinováno při početí a vychází z druhu produkovaných pohlavních buněk, tak je to, píše Dawkins, možná jediné pravdivé tvrzení, které kdy pronesl. Autoři dopisu jsou podle Dawkinse pokrytci: sami ve svých publikacích operují s pojmy samec a samice bez jakéhokoliv vysvětlení. A Dawkins se ptá: v jakém okamžiku evoluce druhu Homo sapiens se pohlaví náhle stalo nebinárním?
Podle jiných vědců pak odmítání biologické koncepce pohlaví dokonce představuje jakýsi druhový šovinismus. Vnucuje totiž lidské představy o identitě i milionům jiných druhů a v konečném důsledku podkopává vědecký pokrok, přičemž může otevřít stavidla „alternativním pravdám“.
Jenže ta už byla otevřena – nejeden progresivní humanitní akademik považuje fakta za „opresivní cisheteronormativní konstrukty“. Zaštiťovat se v takovém diskurzu přírodovědcem, jako je Dawkins, nemá smysl. Pokrokově smýšlející soudružstvo může jakékoli jeho tvrzení smést ze stolu s odůvodněním, že je pronesl stárnoucí heterosexuální bílý muž, který nechápe svět kolem sebe.
Ale vraťme se zpátky do Evropy. V té zhruba před dvěma tisíci lety vládl Gaius Caesar Augustus Germanicus, řečený Caligula. Když překonal encefalitidu, začal blbnout. Mimo jiné se traduje, že chtěl svého koně učinit konzulem. Napodobit se ho pokusili v Evropském parlamentu letos v únoru. S legislativním dodatkem, že těhotné mohou být pouze biologické ženy, souhlasilo jen 200 poslanců: 233 bylo proti a 107 tak dlouho tápalo, až se zdrželo. Jakpak by asi hlasovali koně?
Autor je mykolog