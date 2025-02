Palestince ať Trump usadí v Izraeli, říká v exkluzivním rozhovoru saúdskoarabský princ

Lidovky.cz: Na začátku své kariéry v čele saúdskoarabské tajné služby jste patřil ke klíčovým hráčům na jednom z hlavních bojišť studené války – Saúdská Arábie spolu s USA a Pákistánem podporovala afghánské povstalce usilující o svržení komunistického režimu v Kábulu, za nímž stál Sovětský svaz. Když dnes vidíme, že právě tam se zrodila militantní islamistická hnutí, nelitujete toho?

Když Sověti vstoupili na konci roku 1979 do Afghánistánu, naší velkou obavou bylo, aby nepokračovali dál, do Pákistánu. Ruským snem vždycky bylo získat přístup k teplým mořím, potenciálně tedy mohla sovětská armáda pracovat na tomto plánu. Proto Pákistán oslovil se žádostí o pomoc Saúdskou Arábii ještě dříve, než se do věci vložili Američané. Pákistánci chtěli obranné zbraně. Okamžitě jsme souhlasili, dodali jsme jim například protivzdušnou obranu a samozřejmě také finanční pomoc. A souhlasili jsme i s pákistánskou žádostí podporovat afghánské mudžáhidy, kteří už v té době, v roce 1979, měli v Pákistánu zázemí ke svému boji proti Sověty podporovanému režimu v Afghánistánu.

Bin Ládin cíleně vybral útočníky ze Saúdské Arábie, aby to vypadalo do velké míry jako saúdskoarabská záležitost, aby tím vyvolal rozkol mezi Rijádem a Washingtonem. A málem mu to vyšlo! Turkí bin Fajsal o 11. září 2001

Lidovky.cz: Jak se přidali Američané?