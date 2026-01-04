Blondyho poslední let. Osádka přežila, střelec Rudolf Skalický však zůstal navždy pod hladinou

Jejich gumový člun, tzv. dinghy, smáčela vodní tříšť z vln, moře hučelo pohřební píseň a vítr hvízdal pochmurnou melodii. Kéž by tak měl Blondy, jak mu u jednotky říkali, záchrannou vestu jako všichni ostatní. Třeba by ve člunu seděl s nimi. Místo toho tichá hvězdná noc zůstala němým svědkem pohřbu dobrého kamaráda.
Rudolf Skalický se narodil 7. září 1918 v obci Březenice u Chocně jako jeden z potomků Rudolfa Skalického a Teresie, rozené Šťovíčkové. Rodina bydlela v čísle popisném 11 a sdílela dům s manželi Faltysovými. Josef Faltys byl vlastníkem celé hospodářské usedlosti a živil se jako soukromý zemědělec. Skaličtí do obce přišli v roce 1909 a nedlouho nato se jim narodila dcera Božena Anna. O necelé dva roky později se manželům narodila druhá dcera, Jarmila Marie. Rudolfův otec pracoval u choceňské firmy Josefa Jehničky jako tkalcovský mistr a matka obstarávala chod domácnosti.
Školní docházku zahájil Rudolf Skalický v Chocni, ale rodinu čekalo stěhování nejdříve do obce Hnátnice u Ústí nad Orlicí, rodiště otce, a později až do Jugoslávie, kde žili v Záhřebu. Jakmile dovršil předepsaný věk pro nástup vojenské prezenční služby, nastoupil po provedení odvodu a obdržení povolávacího rozkazu u Pěšího pluku 30 „Aloise Jiráska“ ve Vysokém Mýtě. Konal ji až do okupace nacistickým Německem v březnu 1939, kdy došlo k jeho propuštění.
Stejně jako mnozí další se ani Rudolf Skalický s okupací a vyhlášením Protektorátu Čechy a Morava nesmířil a utekl do zahraničí. Dne 22. listopadu 1939 byl v hodnosti vojína a pod služebním číslem F-581 odveden do československé branné moci v jihofrancouzském Marseille. Nejdříve měl sloužit u 1. pěšího pluku v Agde a později rozšířil řady letecké skupiny. V jejích řadách odplul koncem června na evakuační lodi Apapa do Velké Británie.
Následně byl Rudolf Skalický přijat do dobrovolnické zálohy britského Královského letectva a procházel intenzivním výcvikem pro letecké střelce. Od 16. května 1941 se zapojil do bojových operací 311. československé bombardovací perutě. Toho dne podnikl první operační let v osádce pilota Oldřicha Helmy. Cílem bylo francouzské přístavní město Boulogne-sur-Mer, avšak kvůli technickým obtížím se museli po necelé hodině letu vrátit. Možnost zopakovat let nad stejný cíl dostal Rudolf Skalický o jedenáct dní později, kdy letěl s kapitánem Jindřichem Breitcetlem.
V jeho osádce pak setrval další měsíc, a kromě samotných náletů na Boulogne, Dunkerque, Kolín nad Rýnem a Brémy zažil i napadení nepřátelským stíhačem cestou na Düsseldorf. Od 1. července do 26. října 1941 létal v osádce Adolfa Musálka. I s ním zažil několik zajímavých operací, včetně náletu na lodě Scharnhorst a Gneisenau kotvící v přístavu Brest nebo bombardování italského Janova. Prvního listopadového dne podnikl let na Kiel s Metodějem Šebelou, se kterým letěl ještě 9. listopadu, ale jinak se stal stabilní součástí osádky pilota Aloise Šišky. S ním létal až do osudného 28. prosince 1941.
Během náletu na Wilhelmshaven byl jejich letoun Vickers Wellington Mk.IC T2553 (KX-B) nad cílem těžce poškozen protiletadlovou palbou a nucen nouzově přistát do vod Severního moře. Všem členům osádky až na Rudolfa Skalického se úspěšně podařilo dostat z letadla na záchranný člun. Jeho tělo však zůstalo uvězněno ve stroji, který se následně potopil. Pravděpodobně se při nárazu udeřil do hlavy a pozbyl vědomí. Dle svědectví spolubojovníků na sobě neměl záchrannou vestu. Zbylí letci strávili dalších šest dní na moři, během nichž zemřeli vysílením druhý pilot Tománek a navigátor Mohr. První pilot Šiška, radiotelegrafista Ščerba a střelec Svoboda byli vyplaveni na holandském pobřeží 3. ledna 1942 a padli do německého zajetí.
Rudolf Skalický byl rozkazem ministra obrany ČSFR ze dne 29. května 1991 k 1. červnu téhož roku mimořádně jmenován do hodnosti podplukovníka letectva in memoriam. Jeho jméno je uvedeno na několika památnících, pamětních deskách a pomnících nejenom v České republice, ale též Velké Británii nebo Nizozemsku.