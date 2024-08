Chicago, město, kde blues strčili do elektrické zásuvky. Prošli jsme po vlastních nejslavnější kluby

Jeho kariéra je typickým příkladem tohoto příběhu: McKinley Morganfield, jak znělo jeho pravé jméno, rodák z delty Mississippi, během prvních bezmála třiceti let svého života do úmoru dřel jako námezdný zemědělský dělník a svůj čas dělil mezi práci a hraní blues. Až když se o něm při svých cestách po Jihu doslechl slavný folklorista Alan Lomax, našel ho na Stovallově plantáži a pořídil s ním první nahrávky, McKinley Morganfield si uvědomil, že v jeho hraní je nejen ohromná síla, ale také potenciál obživy: zatímco jeho hodinový plat byl necelých pětadvacet centů, za jedinou písničku, kterou s ním Lomax nahrál, dostal dvacet dolarů. To vypadalo tak slibně, že Morganfield před svou chatrčí nadobro zapíchl vidle, koupil si lístek na vlak a vyrazil do Chicaga, aby se stal Muddym Watersem.