Obrázková revoluce. Alternativní sociální sítě zkoušejí klonovat Instagram

Odolnost vůči cenzuře a zároveň snadná obrana proti obtěžování. Možnost se přestěhovat z jedné platformy na druhou, aniž by člověk přišel o své kontakty. Kontrola nad obsahem, který daný uživatel vidí. To by měly být hlavní výhody decentralizovaných sociálních sítí. Vznikají jako otevřená konkurence webům typu … no, to je právě ono. Většinu jich dnes tvoří platformy silně připomínající bývalý Twitter.

Pravděpodobně za to ještě pořád může jeho převzetí excentrickým byznysmenem se zálibou v hajlování Elonem Muskem na začátku roku 2022. Majorita uživatelů decentralizovaných sítí se stále rekrutuje z řad Twitterových uprchlíků.

Malá cílová skupina

Zrovna Twitter ovšem měl během celé své sedmnáctileté existence poněkud nevšední formát. Vznikl za účelem sdílení krátkých zpráv. Původně měly pouhých 140 znaků. Později mohly být delší. Mikroblogovací systém však přesto nejspíš přitahoval hlavně uživatele libující si ve stručnosti. Navíc dávali přednost textu. Takových lidí je však menšina.

Většina uživatelů internetu potřebuje i fotky, video nebo audio. S pokračujícím růstem decentralizovaných sítí se proto začínají rozvíjet i multimediálnější platformy. Nejstarší z nich jsou pravděpodobně nástroje PeerTube a Pixelfed.

Oba vznikly už v roce 2018. PeerTube umožňuje zveřejňování videí podobně jako web YouTube.com. Pixelfed je hlavně na publikování a komentování fotek ve stylu Instagramu.

Počítají se do skupiny platforem využívajících stejný protokol, tedy sadu základních pravidel, podle nichž daná síť či aplikace funguje. Protokol na pozadí PeerTube i Pixelfedu se jmenuje ActivityPub. Skupina sítí, které ho využívají, se označuje jako Fediversum. Nejznámější je z nich svobodný klon Twitteru jménem Mastodon.

Miliony proti miliardám

Protokolů je však víc. Momentálně asi nejrychleji roste počet uživatelů sítě Bluesky. Protokol pod její kapotou se jmenuje AT. I pro Bluesky se jako houby po dešti vynořují obrázkové nadstavby. Nejdál je asi zbrusu nová služba PinkSky. K přihlášení k ní potřebujete Bluesky účet. Zobrazuje fotky a krátká videa ve formátu opět silně připomínajícím Instagram.

Na rozdíl od něj ale můžete ovládat, co vidíte. Fotky a videa z PinkSky se objevují i na Bluesky účtu daného uživatele a vice versa. PinkSky zatím neobsahuje na Instagramu všudypřítomné reklamy. Zároveň ale jde jen o experiment. Dosud zřejmě nemá zdroj příjmů.

Ve fázi testování je i další podobná aplikace jménem Flashes. Měla by být zaměřená na fotky. Její sesterská platforma jménem Bluescreen naopak už slouží ke zveřejňování a prohlížení videí. Dosud je dostupná jen na operačním systému iOS. Ze všeho nejvíc má nejspíš připomínat TikTok.

V době psaní tohohle textu měla Bluesky asi 31,7 milionu uživatelů. Ve Fediversu jich bylo okolo 11,5 milionu. Proti víc než třem miliardám uživatelů Facebooku jde o zanedbatelná čísla.

Ve velkých firmách se kvůli nim nevyplatí ani rezervovat zasedačku. Natož pak spustit dataprojektor. Pro nezávislé vývojáře a startupy však začínají být i takhle nízké počty zjevně zajímavé.

