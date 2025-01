Příběhy dobrého druha Boba Krčila. Žít, jako by šlo o život

Jeho příběh shrnuje kniha Jana Douši Žít, jako by šlo o život. Líčí život muže, jenž odešel do exilu v 17 letech, rok po sovětské okupaci, cestoval po světě, žil mezi nekonformisty a sám jedním z nich byl. Nafotil Afghánistán těsně předtím, než se propadl do bojů a sovětské okupace. Pak přesídlil do New Yorku, jehož atmosféru zachytil v samizdatové podobě. Proč samizdatové, v poměrech úplné svobody slova? Protože to odpovídalo jeho nátuře člověka, jenž hledá autenticitu a život bez kompromisů. A taky má hluboko do kapsy, můžeme dodat.

Jan Douša: Bob Krčil. Žít, jako by šlo o život Vydal Torst, Praha 2025. 272 stran.

S dobrými druhy se pojí legendy a je na životopiscích, aby se s nimi popasovali. O Otakaru Batličkovi (1895–1942) se říkalo, že v 15 letech utekl z domova a pak od něj přišel pohled z Argentiny se slovy: „Nemám co jíst, nemám kde spát, mám se skvěle.“ Není to pravda, respektive to není doloženo. V případě Boba Krčila (1952–1992) bohatě stačí to, co doloženo je.

Narodil se v Prostějově. V srpnu 1969, na výročí sovětské okupace, položil květiny tam, kde byl zastřelen jeho kamarád. Hrozil mu soud, tak nečekal a v 17 letech odešel do Vídně. Tam si vyjednal azyl ve Švédsku, kde studoval fotografii a estetiku. Se švédským pasem pak cestoval, fotografoval alternativní komunity ve Francii, beduíny v Tunisku, lidi v Pákistánu a Indii (z pobytu v údolí Kulu vznikl cyklus Hašiš v domově bohů). Ve druhé polovině 70. let vyrazil do Afghánistánu. Tam na snímcích zachytil tvář tradicionalistické země (cyklus Herát – brána času), která už rok poté – nejprve za sovětské invaze, pak za ideologické vlády Tálibánu – začala mizet.

V roce 1980 Krčil odjel do New Yorku. Původně to měl být kratší výlet, ale nakonec tam zůstal až do smrti. Jako mnozí jiní propadl atmosféře města, a navíc ji (atmosféru tamního života i české exilové komunity) uchovával ve fotografiích, zápiscích či rozhovorech. Takto vznikl v 80. letech de facto samizdatový sborník Sebráno v New Yorku (u nás ho tiskem vydal Torst v roce 2017).

Jméno Boba Krčila u nás šířeji známo nebylo. Mohli na něj narazit jen čtenáři samizdatových, po revoluci úžeji zaměřených magazínů (Revolver Revue). Ale o to známější jsou jména jeho tamních přátel. Třeba ilustrátora Petra Síse či fotografa Antonína Kratochvíla. Prostě to, že je někdo málo známý, neznamená, že je marginální.

Když Krčil chystal druhý díl Sebráno v New Yorku, postihla ho mozková mrtvice. Byl mu diagnostikován nádor, a když odmítl chemoterapii, v červenci 1992 v New Yorku zemřel. Ale dost věcí ho přežívá. Fotografie, deníkové zápisky, vzpomínky přátel. Tedy to, co zachycuje právě vydaná kniha. A svým způsobem i jeho vztah k Afghánistánu.

Krčil se v 80. letech podílel na přípravě mezinárodního magazínu Afghánský zápisník. A nikoli náhodou byla v roce 2012 v Kábulu pořádána výstava Krčilových fotografií. Zahájil ji generál Aleš Opata. Lze spekulovat, co by si o tom nekonformista Krčil myslel. Ale na spekulace moc nebyl. Zůstával dobrým druhem až do smrti.