Výprava mezi božstva starých Slovanů. Proč jsou teď i na Západě stále populárnější?

To místo se jmenuje Wolin. Leží na samém severozápadním okraji Polska, ještě kousek nad Štětínem. Dávní kronikáři jej nazývali Iulinum (Saxo Grammaticus), Jumne (Adam Brémský) či Iumneta alias Vineta (Helmold z Bosau) a v Sáze o jómských vikinzích, která nově vyšla i česky, se hovoří o Jómsborgu. Bývalo to v raném středověku rušné město, jež Adam Brémský ve druhé polovině 11. století označil za „největší ze všech měst v Evropě“.
V tomto městě žili pomořanští Slované. A právě tam byl v roce 1974 objeven kultovní idol vyrobený z tisového dřeva, který má čtyři tváře, takže jej experti ztotožnili se čtyřhlavým bohem Svantovitem. Ten byl uctíván západními Slovany na Rujáně. Drobná modla dostala název „wolinský Svantovit“.
Dnes stojí ve Wolinu středověký skanzen: Centrum Słowian i Wikingóv s replikami 27 staveb – a s vyřezávaným „totemem“ se čtyřmi líci Svantovitovými. „Socha je umístěna v ohrazeném prostoru mezi domy ze dřeva, hlíny a slámy. Projdu dovnitř bránou s pěknými kolorovanými dřevořezbami, obejdu ohniště a popojdu blíž k východní tváři mechem porůstající repliky wolinského Svantovita. Stojí uvnitř další, vnitřní ohrady, kterou tvoří šest třímetrových sloupků, rovněž krásně vyřezávaných a obarvených na bledě žlutou a rezavou.
Někdejší vlny zájmu o Kelty či Vikingy již trochu opadly, takže svět hledá novou „exotiku“.
Neubráním se spokojenému úsměvu, protože ,dvojí řada zástěn’ je patrně ozvěnou slov Saxona Grammatika, jimiž popisuje svatyni na Arkoně. Jako někdo, kdo se Saxonovou spletitou latinou strávil nejednu překladatelskou noc, umím docenit, když se zpráva o dávno zničeném rujánském chrámu obtiskne do rekonstruované svatyně,“ píše religionista Jiří Dynda v knize Bohové a bohyně starých Slovanů (Vyšehrad), která – byť o pohanech – byla „pokřtěna“ před pár dny. Autor uctil boha zřejmě dobře, poněvadž letos zažívá žně: v Brillu mu vyšla i vědecká monografie Slavic Paganism in Medieval Christian Writings: Ink, Cross, and Pagan Gods.
Výprava za dvacítkou božstev
Perun, Stribog, Svarog, Mokoš nebo Veles. Taková jména nesou věkovitá božstva, jimiž se Dynda odborně zabývá. Po dvou vynikajících pramenných knihách o slovanském pohanství v latinských pramenech (2017, dotisk 2023) a v ruských kázáních (2019) z vydavatelství Scriptorium nyní políčil na širší čtenářskou obec. Nová kniha, jež má devět kapitol, 328 stran a 481 precizních odkazů, je parádní popularizací oboru ve šlépějích Zdeňka Smetánky (autora Legendy o Ostojovi čili „archeologii obyčejného života“ sedláka z 12. století), Karla Sklenáře anebo Davida Graebera (Úsvit všeho), které Dynda uvádí jako své inspirační zdroje.
Kdo by se snad obával, že čtení o středověké Rusi, polabských Slovanech, posvátných hájích a obětištích bude šustit slavjanofilskou národopisnou veteší 19. století, může se uklidnit. Spíše jde o čtivý a poctivý přehled, co vše lze (a nelze) o dvou desítkách bohů zjistit a jak to učinit. Jiří Dynda neváhá být komentativní, kritický a nebojí se říkat „tohle nevíme“. To vše má v důsledku pozitivní účinek, neboť i ty těžší etymologické pasáže, odkud se asi to které jméno boha vzalo (třeba Stribog mohl být dle dobových výkladů kvůli prvku stri- údajně i bohem skákání či patronem střílených šípů), se čtou jako detektivka. Tedy kniha hnaná zvídavostí, plná nápadů i zkusmých přístupů – a listováním, jakže to celé dopadne. Jak to kdysi bylo.
„Cílem této knihy je nabídnout čtenářsky přístupný pohled na slovanské pohanství – tedy předkřesťanské náboženství starých Slovanů. Důraz je tu položen na poznání a pochopení božských postav, které byly jednou z ústředních složek tohoto náboženství. Nad rámec toho je ve středu zájmu archaická náboženská kultura dávných Slovanů jako celek, jak se nám odhaluje v písemných, archeologických i folklorních pramenech,“ píše Dynda, který si k výkladu bere na pomoc rovněž poznatky lingvistiky anebo moderní archeogenetiky.
Dokladem, jak suverénně se sedmatřicetiletý autor na „slovanské půdě“ pohybuje, budiž jeho jazyková výbava k luštění zavátých stop dávné víry. Jaké jazyky musí ovládat? „Je to klasicky latina a řečtina, pak staroslověnština a okrajově také staroseverština. Dále přirozeně ruština, polština a obvyklá sbírka moderních jazyků... Na Filozofické fakultě UK jsem měl možnost věnovat se s danými odborníky pramenným jazykům, což mi dalo ten solidní základ,“ prozradil Jiří Dynda univerzitnímu magazínu UK Forum. Nikoliv náhodou již také předloni obdržel prestižní Prémii Otto Wichterleho pro mladé vědce i Cenu Učené společnosti ČR (2022).
Slovanské bájesloví je zkrátka čím dál populárnější. A to i na Západě. Někdejší vlny zájmu o Kelty či Vikingy již trochu opadly, takže svět hledá novou „exotiku“. Popkulturní úspěchy příběhů Zaklínače z pera Andrzeje Sapkowského, v nichž se to jen hemží vílami, magickými hvozdy či zlovolnými strigami, daly vzniknout počítačovým a RPG hrám, komiksům či seriálům s Geraltem z Rivie. Jejich autoři se obracejí i na odborné zdroje: a tak třeba pro bonusový obsah druhé gamesy Kingdom Come s hledáním Velesovy svatyně zřejmě posloužila i monografie Veles (2023) od religionistky Michaely Gajdošíkové Šebetovské. A kdo by se chtěl dozvědět takřka vše o nejprozkoumanějším bohu Slovanů, může zase sáhnout po objemné knize Michaela Téry Perun – Bůh hromovládce (Mervart 2009, dotisk 2017).
Jaké máme další možnosti? Klasikou je Svět slovanských bohů a démonů (1991) z pera Zdeňka Váni, dodnes v antikvariátech ceněný, jehož gros tkví v archeologickém materiálu. Dyndova novinka, jak se říkává, „na knižním trhu dlouho chyběla“. Zajímá se předně o rozpětí mezi 6. stoletím (zmínky o Slovanech či Vendech z Balkánu) a 12. stoletím, kdy padla poslední slovanská svatyně na Rujáně: Arkona. Písemných zpráv tak není mnoho, navíc jsou zkreslené, poněvadž je až na pár arabských výjimek (jako byl diplomat ibn Fadlán, putující v letech 921 a 922 k volžským Bulharům, jehož dílo z Academie jsme tu recenzovali) psali najmě křesťanští autoři, kteří viděli „pohany“ zvenčí, nezbytně povrchně a také kriticky.
Jak už Dynda dříve prokázal, důležité stopy o mizejícím náboženství a obřadech Slovanů tedy nacházíme nejen v raných kronikách, ale také v řadě zakazujících zákoníků, kázání proti „hřichům“ nebo zpovědních knihách, jež někdy i účelově vykreslují pohany coby „divochy“. Trnem v oku bývaly církvi staré rituály, oběti, modloslužebnictví, věštebné praktiky (včetně házení věšticích hůlek či užívání koní k hipomancii) a další čáry. Mniši píší o slovanských bludech (error), o pověrách (superstitio), bezvěří (infidelitas) anebo o pohanských bludech (error paganorum). Letité – a často ohnuté – zmínky je proto třeba čísti opatrně, žádnou „slovanskou Eddu“ či „slovanského Snorriho Sturlusona“ nemáme, vtipkuje Dynda.
Zbylo pár tajemných jmen
Střípky pro religionistickou krimi jsou drobné. Zřídkavé. Navíc slovanské pohanství nebylo jen jedno; těch pohanství v množném číslo bylo vícero. Dost možná mívaly kmeny Slovanů různá ústřední či trochu jiná božstva, takže třeba Svarožic byl zásadní pro Lutice, Svantovit pro Rujánce, Triglav pro Pomořany nebo Prove pro Obodrity.
Jak těžká, ne-li nemožná je rekonstrukce dávných panteonů, naznačuje dešifrování východních slovanských bohů na středověké Rusi. Prakticky jedinou prací, která panteon šířeji představuje, je zápis z letopisu Vyprávění o minulých letech o Vladimírovi, jenž po roce 980 „začal panovat v Kyjevě“ a provedl takříkajíc náboženskou reformu: „Postavil modly na návrší mimo hrazený dvorec: Peruna ze dřeva se stříbrnou hlavou a zlatým vousem, Chorsa, Dažboga, Striboga, Simargla a (bohyni) Mokoš. Obětovali jim, nazývali je bohy, přiváděli k nim své syny, obětovali je běsům a oběťmi poskvrnili zemi.“
Ano, jenom z takových malých drobtů a za pomoci filologie či teonym (tedy jmen bohů) vědci vykreslují zmizelý obraz světa, v němž žili a umírali naši předkové...
Z dalších kusých zpráv anebo podložených interpretací zjišťujeme, že Perun (“ten, co tluče“) býval snad bohem války, bouře, deště a síly; že Chors a Dažbog byli spjati se sluncem; že „mokrá“ Mokoš pečovala o vody i výchovu; a že Veles, „skotí bůh“, na nějž kupci kdysi přísahali, byl bohem luk, údolí, dobytčích stád, a tedy zřejmě i bohatství. Svěží vize, jak si Slované mohli své bohy představovat, nabízí v devítce grafik ilustrátor Marek Berger.
Ani socha nepomohla
Podíváme-li se k polabským Slovanům, kronikář Přibík Pulkava z Radenína psal ve 14. století o pohanech z braniborské Brenny, kteří uctívali „kakús modlu tréhlavatú, nectnú a škařědú, jenžto se lidé modléchu“. Západnější kmeny Ratarů, Dolenčanů, Woliňanů či Rujánců (Ránů) měly zase své vlastní bohy. Polabský panteon čítal důležitého a asi i vojenského Svarožice, dále Triglava (boha věšteb, koní a plavby), ale také ženskou Sivu, jež byla bohyní praporců a možná též smrti (ze „sivá“, šedá).
Žádná božstva, ani čtyřhlavý Svantovit coby tamní socha, však neuchránila Ankonu s její svatyní na bílém ostrohu, když v červnu 1168 padla. A po 850 letech se na její místo vydal Jiří Dynda: „Otočím se zpět k ploše hradiště. Za zády mi zapadá slunovratové slunce, unavené po nejdelším dni v roce. Vlny hladového moře dál okusují křídové útesy kdysi poslední slovanské svatyně na světě...“ Zůstala jen slova v knihách.
Autor je vědecký novinář, působí na Univerzitě Karlově. Vydal knihu Dějiny lidí (2022).