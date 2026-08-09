Vojenský farář v odboji. Radechovský sehrál v přípravě Pražského povstání klíčovou úlohu

Bohumil Radechovský se narodil 10. září 1880 v Opatově, v tehdejším okrese Humpolec. V letech 1890 až 1898 absolvoval české gymnázium v Pelhřimově. Po maturitě studoval teologii ve Vídni, Basileji, Halle a Edinburghu. Studium dokončil v roce 1902 a v témže roce začal působit jako vikář církve českobratrské evangelické v Zádveřicích na Moravě. Na faráře byl ordinován 5. února 1903 a od roku 1904 do roku 1909 působil jako farář evangelického sboru v Nosislavi.
Pro své vynikající jazykové znalosti (hovořil německy, anglicky, polsky a rusky) byl poté vyslán do Ruska jako farář českého evangelického reformovaného sboru Zelov (Zelów v Polsku, do první světové války též Зелюв v ruském záboru Polska). S manželkou Slávií Radechovskou měl pět dětí.
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Po vzniku Polské republiky byl jako československý státní příslušník na jaře 1919 internován a poté vyhoštěn. Od srpna téhož roku působil jako československý vojenský duchovní, nejprve krátce u Zemského vojenského velitelství v Brně, v letech 1919–1923 v duchovním oddělení ministerstva národní obrany (MNO) v Praze a poté u Zemského vojenského velitelství v Praze jako přednosta evangelické skupiny duchovní správy.
Roku 1935 se vrátil na MNO jako vedoucí evangelické skupiny I./6. (duchovního) oddělení. V červenci 1938 odešel do výslužby v hodnosti podplukovníka duchovní služby, ale během mobilizace v září téhož roku byl znovu povolán do své funkce na MNO.
Po německé okupaci byl činný v Obraně národa. V roce 1945 byl členem ilegálního štábu pplk. gšt. Raimunda Mrázka. Na jeho rozkaz odjel večer 29. dubna jako kurýr ke generálu Františku Slunečkovi (krycí jméno Alex), který se skrýval v ilegalitě v Březině na Mnichovohradišťsku a doprovodil jej příští den ráno do Prahy.
V pondělí 30. dubna tak mohlo v bytě pplk.gšt. Mrázka začít fungovat velitelství Alex, jako vrchní velitelství československé armády na dosud neosvobozeném území, klíčové pro blížící se všenárodní povstání. Po vypuknutí povstání zřídil Radechovský 6. května spojovací uzel velitelství Alex ve Vyšehradské ulici.
Po druhé světové válce již nebyl pro svůj vysoký věk aktivován. Po roce 1948 byl krátce vězněn. Pplk.duch. v. v. Bohumil K. Radechovský zemřel 18. dubna 1955.