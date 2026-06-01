Jiskrný a nápaditý Martinů. Dirigent Hrůša přichází se skvělou nahrávkou skladeb slavného skladatele

Také může být aktuálním uklidňujícím (patrně nezamýšleným) příspěvkem do rozjitřené debaty k sudetoněmeckému setkání v Brně. Bamberští symfonikové byli totiž založeni v roce 1946 z hudebníků odsunutých z Československa. Většina hráčů patřila k orchestru německého divadla v Praze. Jejich Martinů je tedy do značné míry stejně autentický jako v podání kteréhokoli českého orchestru.
Co rok, to symfonie
Bohuslav Martinů patří do prominentní čtveřice našich nejslavnějších skladatelů a jako symfonik je v rámci dvacátého století nepominutelný. Sice není ve světě zdaleka tak populární jako Janáček, ale lze říci, že na vřelejší ohlas teprve čeká. Právě symfonie reprezentují skladatele v jeho vrcholné fázi, začal je totiž komponovat až v americkém exilu během druhé světové války.
První psal mezi květnem a zářím 1942 pro Sergeje Kusevického, který ji se svým Bostonským symfonickým orchestrem na podzim též premiéroval. Skladba zaznamenala úspěch a Martinů následně každý rok psal další symfonii, až do roku 1946.
Druhou symfonii věnoval skladatel krajanům, dělníkům v Clevelandu, za to, že svou prací přispěli k úspěchu americké armády. Premiéru měla v Clevelandu v říjnu 1943 a clevelandský orchestr řídil Erich Leinsdorf.
Bohuslav Martinů – The Symphonies; Bamberger Symphoniker, Jakub Hrůša. 3CD, Deutsche Grammophon, 2026
Třetí symfonii věnoval skladatel též Sergeji Kusevickému a jeho Bostonským symfonikům, skladbu sice dokončil v červnu 1944, ale premiéru měla až v říjnu 1945. Čtvrtá symfonie, z roku 1945, měla premiéru ve Filadelfii s tamním orchestrem pod taktovkou Eugena Ormandyho. Pátou věnoval skladatel České filharmonii s nadějí na to, že se konečně vrátí do vlasti. Martinů velmi toužil po tom, stát se profesorem pražské konzervatoře, jenže jak nepřicházela odpověď, nezbylo mu než přijmout americké místo. Premiéru měla symfonie pod taktovkou Rafaela Kubelíka na Pražském jaru v květnu 1947.
Poslední, šestou symfonii napsal Martinů až po šesti letech (dokončil ji v roce 1953) a vyčleňuje se i po formální stránce, autor pro ni zvolil název Symfonické fantazie. Tato skladba zaznamenala největší úspěch a dodnes patří k autorovým nejhranějším. Je věnována dirigentovi Charlesi Munchovi a její premiéra se uskutečnila pod jeho taktovkou v Bostonu v roce 1955.
Jakub Hrůša se nahrávání českých autorů věnuje s Bamberským orchestrem soustavně, kromě Smetanovy Mé vlasti má na kontě čtyřdiskový projekt paralelně nahraných symfonií Johannese Brahmse a Antonína Dvořáka, ceněná je též nahrávka klavírních koncertů Dvořáka a Martinů s Ivem Kahánkem.
Bamberští symfonikové rozhodně nejsou lokálním orchestrem, spolupracují pravidelně s Herbertem Blomstedtem, Christophem Eschenbachem, Manfredem Honeckem či Andrisem Nelsonsem a Lahavem Shanim. Zajíždějí relativně často do Česka a zúčastnili se například na Dvořákově Praze spolu s Českou filharmonií, právě pod vedením Jakuba Hrůši, provedení Mahlerovy sedmé symfonie v místě její premiéry na pražském Výstavišti.
Nahrávka je skvělá, přináší hudbu jiskrnou, plnou nápadů a přitom netriviální.