Americký občan v bojích o pražský rozhlas. „Joe“ Krofta pomáhal v květnu 1945 i jako hlasatel

  13:30
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Sportovní střelec, vinárník a nadaný fotograf Josef Stanislav „Joe“ Krofta se v květnu 1945 zapojil do bojů o pražský rozhlas. Přestože po letech, strávených v USA, požádal v roce 1936 o československé státní občanství, jeho žádost nebyla do německé okupace vyřízena a pro protektorátní úřady byl „osobou bez státní příslušnosti.“ Pokud by se byl vrátil do USA, jeho americké občanství by tam bylo opět uznáno. Technicky vzato se tak bojů u rozhlasu účastnil jako americký občan.
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Skupina obránců strašnického vysílače v květnu 1945. J. S. Krofta vpravo dole. | foto: Archiv

Josef Stanislav Krofta se narodil 13. června 1896 v Praze. Amatérsky fotografovat začal již v roce 1907. Vyučil se řezníkem a současně se od roku 1911 věnoval amatérskému boxu a sportovnímu plavání.

V roce 1914 odjel na zkušenou do USA, kde po vypuknutí první světové války již zůstal. Stal se aktivním členem Českého národního sdružení v New Yorku, a organizoval veřejné akce na podporu československé samostatnosti. V roce 1917 se oženil s krajankou Marií Růžičkovou.

Po válce pracoval v mnoha povoláních, věnoval se sportu, fotografování, a od roku 1930 i sportovní střelbě. S manželkou se v roce 1934 přestěhovali do Prahy, kde provozovali vinárnu U Kroftů v Anglické ulici č. 23. Byl členem Československé obce střelecké i Klubu fotografů amatérů na Královských Vinohradech. Za mobilizace v roce 1938 se jako člen Národních střeleckých gard podílel na střežení vodárny na Královských Vinohradech v Praze.

Josef Stanislav Krofta.

Za okupace spolupracoval s Josefem Škaldou a skupinou V Boj! Poskytl též ubytování spisovatelce Hermě Svozilové-Johnové a její rodině poté, co byl její manžel poslanec Oldřich John uvězněn v německém koncentračním táboře Buchenwald. Po vypuknutí Pražského povstání se zúčastnil boje o budovu rozhlasu a jeho žena zapojila vinárnu U Kroftů do systému zásobování povstaleckých bojovníků.

Večer téhož dne se „Joe“ Krofta přesunul mezi obránce povstaleckého vysílače Na Třebešíně. Poté, co večer 6. května Němci vybombardovali hlavní budovu rozhlasu, se stal hlasatelem v provizorním studiu přímo v objektu vysílače, kde anglicky vyzýval spojenecké armády k pomoci Praze.

V roce 1946 byl vyznamenán Čs. vojenskou medailí za zásluhy I. stupně a v březnu 1948 obdržel i čs. občanství. Po znárodnění své vinárny pracovali s manželkou jako zaměstnanci v podniku RaJ. Josef Stanislav „Joe“ Krofta zemřel v Praze 18. června 1987. Sportovně střelecký klub Praha 9 Chaloupky pořádá od roku 1976 každoročně střeleckou soutěž Pohár J. S. Krofty.

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