Bojí se čert víc kříže, nebo kropáče? A můžou s čertem šít všichni čerti?

Václav Machek druhdy usoudil, že čert je výtvorem již předkřesťanské démonologie. Praslovanské slovo čbrtb mělo ve staré češtině podobu črt, v polštině zní czart, v ukrajinštině čort a třeba v dolní lužičtině cart. A čert jako bytost? Údajně nikdy nespí! Je zjevně vševědoucí, neboť když něco neznáme, tak se domníváme, že čert to ví. Ovšem není to žádný dobrák: činí-li se mu dobře, odmění se peklem. Vyhánět ho odněkud ďáblem, toť marnost nad marnost. Prostě – jak plyne z další filmové pohádky – s čerty nejsou žerty!
Nabízíme-li čertovi kropáč, nejde o kropicí konev, ale o kropenku, symbolizující kněžskou moc. Té by se čert měl bát, byť mnohem víc se bojí kříže.
S čertovou pomocí můžeme trefně charakterizovat různé lidi. Když se nedá někomu věřit, čert s tím nemá problém. Kdo něčemu nerozumí, ten tomu čerta rozumí, a jestliže má čerta v těle, je s ním věru těžké pořízení. Pokud se často vzteká, pak ho nejspíš berou všichni čerti. A co když s ním šijí? Pak zřejmě trpí poruchou pozornosti spojenou s hyperaktivitou, což se projevuje také častým zapomínáním, střídáním nálad a vnitřním neklidem.
Někdo kouká jako čert, jiný člověk se zas něčeho bojí jako čerta. Máme na paměti, že co je šeptem, to je čertem. Občas si posteskneme, že to či ono nám byl čert dlužen, případně nám to napískal. V obchodech se nám něco může zdát po čertech drahé. O nevítané návštěvě si v duchu pomyslíme, že ji k nám čerti nesou. A když se ti nezvaní hosté dlouho nemají k odchodu, už si říkáme, aby je vzal čert!
Posílání k čertu, ke všem čertům nebo do horoucích pekel je vůbec hodně rozšířené. Je škoda, že existuje jenom v jazyce. Kdyby to bylo reálné, Akademie věd ČR by mohla k řadě svých ústavů přidat též Ústav pro posílání k čertu AV ČR. Jeho pracovníci by se zabývali například nekompetentními politiky, proti nimž by se nemuselo demonstrovat, což beztak nemá žádný efekt.
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Kde se vzaly postavy čerta a hastrmana? A proč pohádky nebyly pro děti a v čem se ty české liší od jiných?
Jestliže někomu říkáme, aby nemaloval čerta na zeď, pak neodmítáme jeho graffiti, nýbrž ho vyzýváme, aby nás nestrašil. Nabízíme-li čertovi kropáč, nejde o obyčejnou kropicí konev, ale spíše o kropenku, symbolizující kněžskou moc. Té by se čert měl bát, byť mnohem víc se bojí kříže. To by v tom byl čert, aby na něj aspoň něco neplatilo!
Pokud existují rovněž čertice a čertíci, nabízí se otázka, jak je to s čertovským sexem a rodinným životem. Odpověď je nabíledni: když se spustí pořádná metelice, všichni čerti se žení. Proč se to děje takto masově, není známo, leč je zřejmé, že staromládenectví se v pekle netrpí. Při silném vichru totiž mívá svatbu i starý čert.
Čerti se dále vyskytují v mnoha místních názvech: například konečná zastávka tramvaje blízko mého bydliště se nazývá Čertova rokle. Zatím jsem ho tam nepotkal, ale možná ho tímto sloupkem namíchnu, takže se rozčertí. Musím se mít na pozoru!
Autor je literární historik.