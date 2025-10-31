Bratislava meziválečná. V čem vynikala avantgardní architektura slovenské metropole?

Zdeněk Lukeš
Doporučujeme   13:30
Posledně jsme vyrazili za hranice do nedaleké Bratislavy, dnes v tomto výletu budeme pokračovat. Ve slovenské metropoli je totiž pořád co objevovat a o zajímavou architekturu tu nouze rozhodně není.
Architektura slovenské metropole: po krátké éře art deca se prosazoval...

Architektura slovenské metropole: po krátké éře art deca se prosazoval neoklasicismus i funkcionalismus. | foto: Zdeněk Lukeš

V neoklasicistním kabátě. Palác někdejší Národní banky (dnes Generální...
Bratislava.
Bellušovy družstevní domy s pasáží
Detail průčelí činžáku B. Fuchse.
7 fotografií

Minule jsme si představili alespoň některé bratislavské stavby z konce devatenáctého a počátku dvacátého století, nyní se podíváme o nějakou tu dekádu dál. Při srovnání s námi neodhalíme žádnou výraznější odchylku, protože i po vzniku Československé republiky vývoj na Slovensku víceméně kopíroval ten v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Protože tu stále nebyla vysoká škola se zaměřením na architekturu, působili tu dál zejména projektanti školení v Budapešti, Vídni a Praze.

K nejvýznamnějším osobnostem patřili Emil Belluš a Fridrich Weinwurm. První z nich studoval na pražské technice. Byl ovlivněn tvorbou Le Corbusiera a Bauhausu a v intencích funkcionalismu navrhl řadu bratislavských staveb, jako jsou například přístavní pavilon Propeller na nábřeží Dunaje nebo trojice noblesních družstevních domů s pasáží na náměstí SNP. Ve třicátých letech si vyzkoušel i neoklasicismus v projektu na budovu Národní banky s kamenným průčelím na Štúrově ulici.

Oproti tomu Fridrich Weinwurm byl spíše obdivovatelem Adolfa Loose a v takovém pojetí ve spolupráci s Ignácem Vécseiem navrhoval četné vily a nájemní domy.

Přechod k avantgardě

Ale pojďme dál. Ve slovenské metropoli najdeme i styl moderního klasicismu. V Bratislavě ho reprezentují stavby Slováka Milana Michala Harmince, jak o tom svědčí třeba jeho budova Národního muzea na Vajanského nábřeží nebo hotel Carlton na Hviezdoslavově náměstí, a také původem českého architekta Františka Krupky, žáka Friedricha Ohmanna z vídeňské akademie, autora budovy rektorátu Univerzity Komenského na Šafárikově náměstí.

Bratislava na přelomu století? To byla velká díla historismu a secese

Jiný český projektant usazený ve slovenské metropoli a Plečnikův žák z pražského umprumu Jindřich Merganc byl nejprve ovlivněn tvorbou svého učitele, později ale přešel k avantgardní architektuře, jak je patrné na budově Kochova sanatoria v Partyzánské ulici. Spolupracoval na ní s Otmarem Klimešem a také Dušanem Jurkovičem: ten naopak působil v Bratislavě až po první světové válce, předtím tvořil hlavně v Čechách a na Moravě. Jurkovičovy stavby meziválečného období byly pojednány ve stylu národního dekorativismu, ale i v jeho tvorbě je pak patrný příklon k moderním směrům.

Vraťme se ale ještě k dalším Čechům a Moravanům, kteří trvale pracovali v Bratislavě. Našli bychom mezi nimi kupříkladu Kotěrova žáka Klementa Šilingera, architekta mnoha bytových komplexů, nebo absolventy pražské techniky Jiřího Grossmanna a Aloise Balána. I oni projektovali konstruktivistické a funkcionalistické stavby, jako je rozlehlý palác sociální pojišťovny nebo pozoruhodná Jaroňova vila. A zapomenout bychom neměli ani na Josefa Marka, který také tvořil ve slovenské metropoli a je autorem konstruktivistického obytného souboru Avion.

Přehlídka velkých jmen

Pak jsou tu i díla známých českých a moravských architektů, kteří v Bratislavě trvale nepůsobili. Byli to např. Vladimír Karfík, šéfprojektant Baťovy firmy, který byl autorem kostela v Petržalce a obchodního Baťova domu v centru města, dále Gočárovi žáci a členové Devětsilu Karel Seifert a Pavel Smetana, kteří navrhli budovu gymnázia na České ulici, nebo Kotěrův absolvent Adolf Benš, autor vily Ing. Novotného. Hodnotné stavby tu zanechali i známí brněnští architekti Jan Víšek, autor paláce Luxor, nebo Ernst Wiesner, projektant budovy Portlandské cementárny.

A vrcholným dílem avantgardy je činžovní dům Kotěrova žáka a významného funkcionalisty Bohuslava Fuchse na Hviezdoslavově náměstí s invenčně prolamovaným průčelím.

K dalším důležitým meziválečným osobnostem patří slovenský Němec Christian Ludwig, který navrhl tzv. Bratislavský mrakodrap pro z USA se navrátivšího podnikatele Rudolfa Manderlu. Se svými 12 patry patřil k nejvyšším stavbám v Československu. Ludwig též stál i za elegantním bývalým obchodním domem firmy Brouk + Babka (dnes Dunaj) na náměstí SNP s pásovými okny a nazelenalou keramickou fasádou.

K bratislavským židovským architektům náležel kromě Weinwurma i Artur Schlezinger (Szalatnai-Slatinský), autor klasicizující synagogy a funkcionalistické vily Ing. Weisze. K dalším pozoruhodným autorům patřili Dezider Quastler, Emerich Spitzer, Josef Konrad či Emil Brühl. Z významných vídeňských architektů, kteří mají v meziválečné Bratislavě své realizace, zmiňuji alespoň dvojici Hans Jaksch a Siegfried Theiss, autory administrativy Coburgových železáren.

Příště nás čeká Bratislava v totalitní éře. Navzdory tomu tu vznikla řada unikátních děl, jež jsme my, Pražané, svým východním sousedům tiše záviděli…

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.