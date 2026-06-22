Brexit neskončil. Británie deset let poté stále řeší důsledky odchodu z Evropské unie

Brexit nebyl izolovaným incidentem ani náhodným politickým výkyvem způsobeným špatným úsudkem premiéra Davida Camerona. Různé politické, ekonomické, kulturní a historické vlivy se slily v jeden mohutný proud, který nakonec Británii z EU vyšplouchl.
Zastánci brexitu chtěli uzavírat obchodní dohody s klíčovými globálními trhy a hospodářsky růst. Jenže se ukázalo, že se odchodem z EU britský globální vliv naopak snížil.
Historik Vernon Bogdanor to označil za stylovou dramatickou tečku za dlouhodobým příběhem britské odtažitosti a rozčarování z Bruselu. Velká Británie se v Evropské unii vlastně nikdy necítila jako doma. Pokud bychom si vypůjčili příměr ze vztahové poradny, vždy se chovala jako nespokojený partner v celkově rozháraném manželství, plném neustálého napětí mezi pragmatickou ekonomickou nutností a odporem k politické integraci.
Protest zapomenutých
Britské referendum nasměrovaly proti EU v roce 2016 především ekonomické faktory.