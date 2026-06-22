Brexit neskončil. Británie deset let poté stále řeší důsledky odchodu z Evropské unie

Jan Adamec
Doporučujeme   18:00
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Fotogalerie29 Premium

Brexit neskončil, brexit trvá. Velká Británie deset let po referendu, kterým se rozhodla odejít z Evropy. | foto: Kresba Lela GeislerováLidovky.cz

Před deseti lety, 23. června 2016, se Britové v referendu rozhodli opustit Evropskou unii. Nešlo o náhodný výkyv: po staletí se Britové cítili výjimečnější než kontinentální Evropané. Odchodem z EU ale ve skutečnosti tvrdě narazili.

Brexit nebyl izolovaným incidentem ani náhodným politickým výkyvem způsobeným špatným úsudkem premiéra Davida Camerona. Různé politické, ekonomické, kulturní a historické vlivy se slily v jeden mohutný proud, který nakonec Británii z EU vyšplouchl.

Zastánci brexitu chtěli uzavírat obchodní dohody s klíčovými globálními trhy a hospodářsky růst. Jenže se ukázalo, že se odchodem z EU britský globální vliv naopak snížil.

Historik Vernon Bogdanor to označil za stylovou dramatickou tečku za dlouhodobým příběhem britské odtažitosti a rozčarování z Bruselu. Velká Británie se v Evropské unii vlastně nikdy necítila jako doma. Pokud bychom si vypůjčili příměr ze vztahové poradny, vždy se chovala jako nespokojený partner v celkově rozháraném manželství, plném neustálého napětí mezi pragmatickou ekonomickou nutností a odporem k politické integraci.

Protest zapomenutých

Britské referendum nasměrovaly proti EU v roce 2016 především ekonomické faktory.

Vyzkoušejte siPremium za polovinu

S reklamou Bez reklam

Měsíční

49
99 Kč
Předplatit
Ušetříte 50 Kč

Roční

690
989 Kč
Předplatit
Ušetříte 30 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.