První pokus o invazi do Británie podnikl Julius Caesar v roce 55 před naším letopočtem. Udělal to hlavně na základě podezření, že obyvatelé ostrovů pomáhají Galům z kontinentu. Ti se totiž bouřili proti nadvládě města na sedmi pahorcích zosobněné právě Caesarem. Slavný vojevůdce zjistil, že Brity nedávno před jeho návštěvou přemohli Belgové. Původní obyvatelé ostrovů mu proto pomáhali. Z vojenského hlediska však výprava i tak dopadla poměrně špatně.
Římané se z ostrovů brzo zase stáhli. Caesar se s několika kmenovými vůdci dohodl na placení tributu. Dodnes se však diskutuje, jestli do římské pokladny někdy opravdu dorazil. Dost možná nikoliv.
|
Římané měli 299 171 kilometrů silnic. Jejich mapu můžete prozkoumat na webu
Období římské Británie začalo až o 97 let později. Stalo se tak v roce 43 našeho letopočtu za císaře Claudia. Vznikla provincie Britannia. Fungovala až do roku 410. Poté se říše znovu stáhla.
Obecně se věří, že příslušnost k impériu zemi prospěla. Vedla k rozvoji zemědělství, architektury nebo městského plánování. Samotnému obyvatelstvu ostrovů však spíše uškodila. Dokazuje to výzkum Rebeccy Pittové z univerzity v Readingu.
|
Starověký Řím znovu ožívá. Na internetu
Vědkyně porovnala 646 koster doby před úspěšnou invazí a během římské nadvlády. Kostry patřily dospělým a dětem. Pocházely z 24 různých sídel.
Pittovou zajímaly známky tuberkulózy, zánětu kostní dřeně, podvýživy, nedostatku vitamínů C a D, zlomeniny, nebo stav chrupu. Před ovládnutím Británie Římany našla abnormality na kostech 62 procent dospělých a 26 procent dětí. Po něm to bylo u 81 procent dospělých a 41 procent dětí.
|
Otrokáři ošidili Řím na daních. Protokol z jejich výslechu má 133 řádků
Ze zdravotního hlediska na tom byli nejhůř obyvatelé měst Venta Belgarum a Corinium Dobunnorum. Dnes se jmenují Winchester a Cirencester. Shrnuto: kultura a civilizace škodí zdraví. Lepší je být barbar.